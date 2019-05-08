Глава ГИК Литвы: Путейкис рискует лишиться 4600 евро

По словам председателя Главизбиркома Литвы Лауры Матийшайтите, кандидат в президенты от Партии центра Наглис Путейкис уже не может снять свою кандидатуру.

Она заметила, что если он будет агитировать голосовать за другого кандидата, то не наберет 7% голосов и лишится залога в размере 4600 евро.

"Юридически это нереально. Согласно закону о выборах президента, каждый кандидат может отозвать свою кандидатуру за 35 дней до выборов. Сейчас пути назад нет. Фамилии кандидатов уже есть в бюллетенях, избиратели голосуют", - сказала Матийошайтите.

По ее словам, если Путейкис не наберет 7% голосов, то лишится уплаченного залога.

"Залог гарантирует серьезность намерений кандидата, если он отказывается от участия, то залог не возвращают", - сказала Матийошайтите.

Напомним, что 8 мая Путейкис заявил, что всерьез подумывает агитировать своих избирателей голосовать против кандидатов "олигопольных банковских структур".

Миндаугас Пуйдокас, которому Путейкис предложил снять свою кандидатуру, сказал, что заявление Путейкиса его не удивило. Он заметил, что среди членов фракции "крестьян" давно ходят слухи о том, что он заключил соглашение с лидером Литовского союза крестьян и зеленых Рамунасом Карбаукисом и премьером Саулюсом Сквернялисом.

"Это не было сюрпризом, наверное, вся Литва понимает, что Путейкис участвует в президентских выборах, чтобы одержать победу в следующих", - сказал Пуйдокас. По его словам, "крестьяне" вероятно пообещали Путейкису, что на парламентских выборах против него не выставят серьезного кандидата в одномандатном округе.

Другой кандидат в президенты европарламентарий Валентинас Мазуронис сказал, что заявления Путейкиса оценивает как торговлю голосами. "Такие заявления о "подковерных" соглашениях о переданных или кому-то проданных голосах своих избирателей я оцениваю отрицательно. как нечестную попытку торговли голосами избирателей, как полное неуважение к людям", - сказал Мазуронис.