Суд назначил Станисловасу Томасу 50 суток ареста за разбитую памятную доску

Вильнюсский участковый суд 8 мая назначил Станисловасу Томасу, который разбил в центре Вильнюса памятную доску в честь офицера Йонаса Норейки-генерала Ветры 50 суток ареста.

Его осудили за нарушение общественного порядка и надругательство над памятным местом.

Суд также постановил взыскать с него в пользу Вильнюсской мэрии 2200 евро в качестве возмещения ущерба и конфисковал молот, которым Томас разбил доску.

Судья Инга Штуопене сказала, что действия Томаса "были наглым вандализмом", ими он "продемонстрировал неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок". Дело суд рассмотрел в ускоренном порядке. Сам обвиняемый в суд заслушать приговор не явился.

Его адвокат Людмила Карвялене сказала BNS, что не знает, будет ли Томас обжаловать приговор.

Прокуратура просила назначить Томасу штраф в размере 30 000 евро, но судья отметила, что "одно назначение штрафа не гарантирует воздействие индивидуального наказания на обвиняемого".

Суд назначил Томасу также штраф в размере 7000 евро, но ему платить его не придется, поскольку наказание обобщили.

Томас разбил памятную доску в начале апреля, а видео разместив социальной сети фейсбук. Вильнюсская мэрия через 10 дней вернула доску на место.

В обществе деятельность Норейки оценивают неоднозначно. и уже некоторое время не смолкают дискуссии о том, надо ли оставить памятную доску в его честь. Норейка будучи командующим Шяуляйским округом подписал документы о создании гетто и распределении имущества евреев.

Защитники Норейки подчеркивают его заслуги в антисоветском подполье, акцентируют, что позже в военные годы он сам участвовал в антинацистской деятельности. Норейка был арестован в марте 1946 го