Комитет Сейма Литвы обсудит иск фонда РФ по компенсации экс-акционеру Snoras

Комитет по бюджету и финансам (КБФ) Cейма Литвы обсудит с представителями Банка Литвы (Центробанка) и министерств финансов разбирательство в международном арбитраже о возмещении убытков основного акционера Snoras Владимира Антонова на сумму более 1 млрд евро, инициированное Фондом защиты российских инвесторов за рубежом.

Фонд утверждает, что акционер понес убытки от национализации банка литовским государством.

Обсудить предложение предложил либерал Кястутис Главяцкас, члены комитета одобрили это предложение в среду.

"Выдвинут иск на 1,1 млрд евро, это крупная сумма. Какие там риски? Требуется информация", – заявил парламентарий.

"Хорошая мысль. (...) Может грозить ущерб (Литве – BNS) (...) Мы пригласим Банк Литвы, министра финансов", – заявил глава комитета, представитель правящих "аграриев" Стасис Якелюнас.

"Но мы не хотим пускаться в еще одно расследование по поводу Snoras, хотим выслушать информацию", – добавил глава КБФ.

Фонд защиты российских инвесторов за рубежом подал иск в Арбитражный суд Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce, ICC) в Париже с просьбой возместить убытки, понесенные бывшим основным акционером литовского банка Snoras и Владимиром Антоновым по причине национализации банка литовским правительством. По данным сообщившего об иске портала lrytas.lt, предварительная сумма запрашиваемой компенсации достигает 1,1 млрд евро.