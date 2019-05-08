Лидер "Порядка и справедливости" голосовал за Сквернялиса

Лидер литовской партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис проголосовал досрочно на президентских выборах за кандидатуру премьер-министра и представителя правящих "аграриев" Саулюса Сквернялиса, поскольку надеется на продолжение начатых им дел.

"Я голосовал за нынешнего премьера. (...) Хотя позиция премьера в Литве значительно более серьезная, чем президента, я очень надеюсь, что эти дела будут продолжены", – сказал BNS Р. Жемайтайтис, голосовавший досрочно в Вильнюсском городском самоуправлении.

Он выразил надежду на то, что будущий президент будет действовать в рамках своих полномочий и не будет создавать конфликт между властями.

"Если президентская администрация, Сейм, правительство и органы самоуправления начинают конфликтовать и не договариваются, это плохо для Литвы и ее жителей", – сказал политик.

Фракции "Порядка и справедливости" и Литовского союза крестьян и "зеленых" ("аграриев") сотрудничают в парламенте.

Р. Жемайтайтис отказался участвовать в голосовании по расширению двойного гражданства, а на другом референдуме по поводу сокращения количества членов сейма голосовал "против".

Он утверждает, что эти два голосования противоречат друг другу.

Референдумы и президентские выборы в Литве состоятся в воскресенье.