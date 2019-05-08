Пранцкетис: президент Литвы показала плохой пример

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис сказал, что президент Даля Грибаускайте, не проголосовав на референдуме по сокращению числа депутатов, показала плохой пример. Глава парламента остается при своем мнении и считает, что если снизить число депутатов, то работа парламента будет более продуктивной.

"Я думаю, что это непримерное поведение, надо вести себя ответственно. Человек, занимающий такой пост, должен решать, а не отказываться от принятия решения", - сказал Пранцкетис в интервью Žinių radijаs.

По его словам, референдум по сокращению числа депутатов - решение людей. Поэтому парламент должен дать жителям возможность решать, какой Сейм они хотят видеть.

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"Это ожидание людей (снижение числа депутатов - ELTA) витало в воздухе уже 20 лет (...) Мы должны проверить себя, мы же не говорим, что вот, давайте берем и сокращаем, мы говорим - пускай решают люди. Мы отдаем мандат людям", - сказал Пранцкетис, подчеркнув, что в программе "крестьян" есть обязательство снизить число депутатов. Он считает, что партия должна держать свое слово.

Он напомнил, что такое обязательство часто появлялось в программах многих партий.

Пранцкетис считает, что после снижения числа депутатов, работа парламента будет более продуктивной.

"Если и не улучшиться, то точно хуже не будет", - сказал он

Президент Литвы Даля Грибаускайте досрочно проголосовала на президентских выборах и референдуме 7 мая. Она не участвовала в референдуме о сокращении числа депутатов

"Конечно, о двойном гражданстве мы давно говорили, что надо этот вопрос решить путем референдума, поэтому я в нем участвую, и призываю всех принять участие. А в референдуме, связанном с сокращением числа депутатов я не участвую, не брала бюллетень, я думаю, что он бессмысленный. От сокращения числа депутатов ни качество работы парламента не улучшится, ни репутация", – сказала президент.