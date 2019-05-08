Дети зарабатывают больше, чем родители: в свободной Литве у них появилось больше возможностей

Новые возможности на рынке труда, нехватка квалифицированных работников и тот факт, что крупные города вырвались вперед - все это привело к тому, что молодое поколение зарабатывает больше своих родителей, которые уже не новички на рынке труда.

По данным "Содры" видно, что в группах 25–34 и 35–44 лет больше людей зарабатывают свыше 1300 евро в месяц ("на бумаге"), чем в группах 45–54 и 55–64 лет. По мере роста зарплат часть молодых людей с более высокими зарплатами растет, а старшего поколения – сокращается. Такая структура рынка необычна и отличается от структуры на Западе.

Старший экономист Luminor Жигимантас Маурицас назвал три основных причины такой ситуации в Литве.

"Одна из причин – относительно большая часть молодежи в Литве сконцентрирована в крупных городах, молодежь больше склонна мигрировать как за границу, так и в крупные города. Поскольку зарплаты в больших городах выше, чем в маленьких, больше молодежи может зарабатывать более высокие зарплаты.

Во-вторых, есть большая разница между теми, кто получил образование после независимости и до. Не все люди старшего поколения успешно приспособились к жизни в новых условиях, к новой экономической реальности. В течение нескольких лет после восстановления независимости экономика в Литве не блистала. Немалая часть людей, которые в то время должны были делать карьеру, не могли этого делать, не получили навыки, необходимые в нынешних условиях, плохо владели английским. Без багажа знаний и опыта интегрироваться сложно. На Западе этого не было", – сказал DELFI Маурицас и заметил, что для молодого поколения - это две было подано на блюдечке с голубой каемочкой.

Третий фактор - связан с экономической структурой Литвы и доминированием практики дешевой рабочей силы.

"Небольшой части бизнеса нужны работники с большим опытом и серьезными профессиональными навыками. Эта ситуация меняется, но в свое время ориентировались именно на дешевую рабочую силу. Соответственно, люди старшего поколения были наемными работниками: с одной стороны у них не было возможности вытребовать более высокую зарплату, с другой, может и не было со стороны компаний большого желания платить больше, поскольку инноваций было немного. Покупали какие-то механизмы, платили консультантам, нередко зарубежным, а местные работники выполняли технических функции.

Это что касается промышленного сектора. Например, в Германии намного больше инженеров, которые получают солидные зарплаты, а в Литве этот потенциал был разбросан и не использовался. У нас были сильные места в промышленности, даже потом промышленность перешла к концепции дешевой рабочей силы, а не более высокого ВВП. Это связано с экономической структурой Литвы, в которой доминируют секторы низкого ВВП. Это больше ситуация прошлого, сейчас она меняется и в промышленном секторе, и в секторе услуг. Возможностей больше, более успешное поколение", – сказал экономист.

Статистика показывает, что зарплаты выше 3000 евро чаще всего получают жители до 45 лет. По словам экономиста, это необязательно означает, что молодежь занимает позиции руководителей. Такие зарплаты получают высоко квалифицированные специалисты.

"Такие люди есть в Литве, их число растет. Это определенный вызов для старшего поколения: они меньше склонны рисковать, менять профессию, брать на себя новые вызовы. Это отражается и в статистике зарплат.

Руководители - чаще люди старшего поколения, особенно в больших компаниях, но их немного. Поэтому и в процентах их часть невелика. 25–35-летние - это не руководители компаний в широком смысле этого слова, несмотря на то, что есть и такие, но в основном это руководители среднего звена и специалисты, которые достаточно зарабатывают в условиях изменяющегося рынка труда, особенно в сфере технологий", – заметил экономист.

По данным "Содры", в группе 65 лет и старше жители чаще зарабатывают не больше минимума.

С одной стороны это может быть потому, что они работают не на полную ставку. С другой стороны, по словам экономиста, в 1990–2000 г. успешным бизнесом занималась и большие доходы получала незначительная часть общества, это и отражается в статистике.

"Кому это не удалось, работают наемными работниками, чувствуют огромную конкуренцию, относительно большая часть этих людей живет в регионах", – сказал Маурицас.

Экономист заметил, что в будущем эта ситуация должна измениться, поскольку нынешнее молодое поколение привыкло к переменам, привыкло учиться.

"В Литве будет раскол не между поколениями, а среди той же молодежи в силу разного качества полученного образования. Это надо менять, поскольку элита должна отличаться не наличием больших денег, а образованием. Это разделение упразднить будет непросто", – сказал экономист, упомянув частные сады и школы, которые есть уже сейчас, где не только качество обучения, но и отношение к стране и человеку другое.

"И тогда не поможет не перераспределение бюджета, ни "детские" деньги. Когда нанесен ущерб, несколько десятков евро проблему не решат. Эти люди не будут доверять системе, это финансами выровнять не удастся", – подчеркнул Маурицас разницу в образовании.