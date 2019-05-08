В Литве появится третья дорога, на которой допустимая скорость будет 130 км/ч

Отделение транзитного движение от местного, четыре полосы с допустимой скоростью 130 км/ч, соединительные дороги с допустимой скоростью 90 км/ч, оборудование разделительной полосы, разноуровневые перекрестки – вот основные международные стандарты, которые внедряют при реконструкции государственной дороги A5 Каунас–Мариямполе–Сувалки на участке от 56,83 до 97,06 км.

Этот участок попадает в трансевропейскую сеть дороги E67 (Via Baltica), поэтому будет отвечать всем международным стандартам.

В настоящее время это один из участков с очень интенсивным движением в Литве, где часто случаются ДТП. После реконструкции не будет ДТП на перекрестках, ДТП с участием животных. После оборудования разделительной полосы исключат возможность столкновения между транспортными средствами, которые едут в разном направлении. Согласно подсчетам, число ДТП сократится на 70%.

В 2001–2017 гг. на этом участке произошло 256 ДТП, во время которых пострадали 332 человека, еще 79 погибли. Это почти 20% всех погибших на Via Baltica за этот период. В 2018 г. на этом участке зафиксировали 11 технических ДТП - 6 столкновения автомобилей, 3 - ДТП с участием животных.

Чтобы повысить безопасность движения, не только отделять транзитное движение от местного, но и оборудуют разноуровневые перекрестки, соединительные дороги.

По словам директора Литовской дирекции автомобильных дорог Виталия Андреева, при оборудовании этого участка Via Baltic, руководствуются техническим регламентом, подготовленным Германией, Нидерландами и др. прогрессивных стран Европы. "Насколько нам известно, и Польша намерена реконструировать Via Baltica по установленному регламенту", – сказал он.

Проект финансируют на деньги программы присмотра за дорогами и их расширения, предварительная стоимость проекта 300 млн. евро. Работы планируют начать в 2021 г., когда закончатся процедуры перенятия земель для общественных нужд. Проект должен быть завершен в 2025 г.