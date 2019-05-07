"Аэрофлот" отозвал 4 рейса по направлению Москва-Вильнюс

После произошедшей в воскресенье авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево, российская авиакомпания "Аэрофлот" отозвала в целом 4 рейса из Вильнюса в Москву и обратно.

По словам представителя по связям с общественностью компании - оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, один рейс был отозван в воскресенье, еще одни – в понедельник, а во вторник из Вильнюса были отозваны два рейса, которые должны были состояться в 5 час. и 11.05 утра.

"Оба рейса отозваны, оба из Вильнюса, самолеты также не прибыли в Вильнюсский аэропорт", – комментировал BNS Т. Василяускас.

По его словам, не известно, должны ли были состояться эти рейсы самолетами "Сухой Суперджет 100" – самолет этого типа потерпел аварию в Москве.

"У нас нет информации о том, какие самолеты должны были прибыть, поскольку авиакомпания может менять самолеты на другие, имеющиеся у нее", – сказал Т. Василяускас.

Между Вильнюсом и Москвой также летают самолеты Airbus "Аэрофлота" – как сообщил портал 15min., эти рейсы также были отозваны.

В воскресенье во время аварийной посадки загорелся лайнер "Сухой Суперджет 100", в огне погиб 41 человек. Всего в самолете было 78 человек, включая членов экипажа.