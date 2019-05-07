Зарплаты в Литве: у кладбищенского работника 555 евро, у координатора европейских проектов - 330

Точно ли в Литве все в порядке с зарплатами в государственном секторе? Такой вопрос поднимают пользователи социальных сетей. Причина – самоуправление Лаздийского района объявило вакансии и представило требования, а также указало размеры зарплат.

Староство Кросны ищет кладбищенского работника (зарплата не меньше 555 евро "на бумаге"). Староство Сейрияй – рабочего (зарплата не меньше 555 евро "на бумаге"). Никаких требований к квалификации нет, значит на эти места может претендовать любой безработный.

Lazdijų švietimo centras ищет специалистов и выдвигает ряд требований. Нужен координатор европейских проектов, который готовил бы, администрировал и контролировал проекты на деньги ЕС. Требования - владение английским, высшее образование, знания в области законов Литвы, законов о госзакупках закупках и т.д. Зарплата - 330 евро "на бумаге" (это работа на полставки).

Директор Lazdijų švietimo centras Эгле Мачёнене сказала, что требования - скорее желаемые, нежели обязательные, это касается английского языка, а ставку предлагать они не могут, поскольку нет такого количества работы.

По ее словам, как нагрузка, так и начальная зарплата – только начало, если будут возможности, они увеличатся. Мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене сказала, что это объявление – горькая правда, с которой сталкивается не только их район.

"Безработица и низкие зарплаты. Это старые проблемы новых мэров. Во-первых, это касается зарплат госсектора, на него равняется частный сектор, поэтому и не спешит повышать зарплаты. Бытует такая установка – зачем повышать, все равно есть кому работать и за такие деньги.

И так получается замкнутый круг, когда безработные не заинтересованы работать легально, поскольку им выгоднее получать пособие по безработице, социальное пособие, компенсации за разные услуги, плюс еще нелегальный заработок или прибыль со своего небольшого хозяйства", – сказала мэр.

Согласно публичным данным, зарплата мэра Лаздийского района в первом квартале 2019 года составляла 3767,94 евро в месяц "на бумаге".