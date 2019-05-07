Жительница собственного дома в Вильнюсе объявила войну хозяевам собак

Если вы вывели собаку на прогулку на ул. Альгирдо, в Вильнюсе (Науяместис), то можете почувствовать себя настоящим преступником: у одного из домов за вами будут следить, вас будут фотографировать, а ваше фото повесят на заборе с просьбой сообщить ваши имя и фамилию. Мало того, вы даже можете получить повестку в суд – хозяйка дома на ул. Альгирдо настроена на борьбу с хозяевами собак.

Житель Вильнюса Довидас поделился снимками в социальной сети.

"Война с людьми, выгуливающими собак. Фото новых страшных преступников. А в рабочие дни еще кричат через мегафон "Уберите собаку от стены", даже если собака идет вдоль улицы. Похоже там есть человек, который следит за улицей. Это было бы смешно, если бы не было так абсурдно", – писал Довидас.

Он понимает желание хозяйки дома, но форма борьбы ему кажется абсурдной.

"Форма – такая милитаристская, с советским душком. Можно было разместить вежливое письменное обращение. Соседям их желание известно, а люди со стороны не сразу обращают внимание", – заметил Довидас.

С хозяйкой дома столкнулся и Кястутис. Он рассказал, что он выгуливал свою собаку, когда к нему подошла женщина и попросила уйти подальше от этого дома.

"Я спросил, почему. Она пояснила, что собаки загрязняют окружающую среду, метят стену дома. Я сказал, что у меня сучка, она лапу не поднимает. Тогда женщина успокоилась и сказала, что уже не знает как бороться с собаками, что испытала все способы - и легальные и нет. Я обеспокоился, надеюсь, она не пыталась травить собак, ведь как раз в Науяместисе случаи отравления собак бывают часто", – писал вильнюсец.

Журналисты DELFI, выяснили, кому принадлежит дом. Женщина сказала, что не хочет называть свое имя, но рассказала, почему объявила войну "собачникам".

Она рассказала, что собаки постоянно метят стену ее дома, она борется с этим уже 5 лет. Все это время она следит за хозяевами собак, фотографирует их, снимает на видео и вывешивает их фотографии.

"Хозяева собак нарушают закон, разрешая им справлять нужду в публичном месте на стену дома. Мы как их слуги должны постоянно отмывать загрязнения. Хозяева собак некультурные, асоциальные люди. Стена дома - не собачий туалет, это серьезное систематическое нарушение. Все нарушения мы фиксируем, а потом сможем встретится с нарушителями в суде", – сказала женщина.

Несмотря на то, что на заборе вывесили немало снимков, женщине никого из "нарушителей" призвать к ответственности не удалось, поскольку никто не звонит и не называет данные этих людей.

"Мы ищем этих людей, поскольку нам систематически наносят ущерб. Когда мы найдем нарушителей, подадим в суд с требованием возместить ущерб. Ущерб подсчитан, передан самоуправлению полгода назад, это 7000 евро. Срок ущерба 3 года, значит сумма увеличится до 20 000 евро. Мы постоянно используем различные средства для отпугивания животных, нанимаем человека, который следит за зданием, в противном случае оно теряет репрезентативный вид. Мы не можем жить в доме с загаженными стенами", – возмущалась женщина.

Представитель Вильнюсской мэрии Гинтарас Леперскас подтвердил, что эта ситуация ему известна – женщина часто жалуется на людей, чьи собаки метят стены ее дома.

"Есть возможность привлечь (хозяев собак – DELFI) к ответственности, но для этого нужно, чтобы в результате действий был нанесен ущерб. С каждой жалобой мы собираем доказательства, ищем нарушителей, пытаемся привлечь их к ответственности. Но по фото трудно установить факт нарушения – нужно на месте зафиксировать людей и их собак, метящих стену", – сказал Леперскас, заметив, что хозяев собак ждет штраф в размере до 120 евро (230 евро за повторное нарушение).

Однако женщина сама нарушает закон, вывешивая фотографии людей.

"Мы считаем, что это уже должна оценивать не мэрия, а Государственная инспекция по защите персональных данных. Мы запросили у инспекции, можно ли снимать людей на улице, ответа пока не получили. Они могли бы сообщить, является это нарушением или нет. По действующим законам такой сбор улик недопустим. Инспекция должна сказать, не нарушается ли так закон о защите персональных данных", – сказал Леперскас.