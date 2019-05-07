Президент Литвы отказалась от оценки визита президента Эстонии в Россию

Президент Литвы Даля Грибаускайте отказалась оценивать визит лидера Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву

"Я не могу оценивать поведение лидеров других стран", - заявила Д.Грибаускайте журналистам во вторник в Вильнюсе.

В апреле К.Кальюлайд посетила Россию, где открыла новое посольство и встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Эстонии объявила после встречи, что они говорили о "сложных темах, вместе с тем демонстрируя взаимное уважение даже в самые сложные моменты".

Открывая новое посольство в Москве, К.Кальюлайд сказала, что, по её мнению, это "вдохнёт новую жизнь как в эстонские, так и в российские отношения, и моё присутствие здесь является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом".

Она также заявила, что пришло время возобновить программу сотрудничества между Европейским союзом и Россией.

Литва не поддерживает отношения с Россией на политическом уровне.