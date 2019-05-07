Погода: к концу недели в Литву вернется тепло

Во вторник над Литвой столкнутся зоны высокого и низкого давления. Днем ожидается переменная облачность, больше солнца будет утром и вечером.

Днем на западе местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Будет дуть несильный северный или западный ветер. Температура днем поднимется до 10-15 градусов, теплее будет в южных районах страны, холоднее в Западной Жемайтии, у моря будет всего 8-9 градусов тепла.

В ночь на среду облака рассеются, небольшая облачность будет лишь на западе страны. Вероятность осадков невелика. Будет дуть несильный юго-западный, южный ветер. Ночью возможны заморозки: температура снизится до 0-4 градусов мороза, на поверхности почвы до 5-6 градусов мороза. Только на взморье и местами в Жемайтии будет 1-5 градусов тепла.

В среду днем ожидается небольшая облачность, будет сухо, более высокая облачность ожидается только на западе. Будет дуть несильный юго-западный, южный ветер. Температура во второй половине дня поднимется до 11-16 градусов.

В четверг ночью облачность будет небольшой, без осадков. Будет дуть слабый юго-восточный, восточный ветер. Температура ночью снизится до 2-7 градусов тепла. Днем погода будет примерно такой же, как в среду. Чаще солнце будет выглядывать только на западе страны. Без осадков. Усилится ветер. Воздух после обеда поднимется до 14-19 градусов тепла.