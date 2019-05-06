Зарплаты у литовских моряков огромные, а работать некому

Глобальная экономика диктует свои условия и в сфере морского дела. Формирование профессионального экипажа, появление все новых вакансий для моряков, рост зарплат и оборотов – вот основные проблемы, с которыми сталкиваются компании.

По словам представителя Литовской морской академии Генуте Калвайтене, по последним данным капитаны судов, которые ходят под литовским флагом получают в среднем 8000 евро "на руки", старшие помощники капитанов – 5000 евро, старшие механики – 7000–7500 евро, электромеханики – 4500 евро. Квалифицированный моряк-моторист получает от 1500 до 1700 евро. Это зарплата за время, проведенное в море. За проведенное на берегу время зарплату морякам обычно не платят. Некоторые компании платят ползарплаты и во время отдыха.

Практиканты академии получают 400-700 евро в месяц. Капитаны некоторых международных компаний, старшие механики, работающие на танкерах (газовых, нефтяных, химических) получают до 20 000 евро в месяц "на руки".

Стоит отметить, что гораздо больше требуется старших механиков, чем капитанов. Вообще в мире ощущается острая нехватка представителей всех руководящих профессий в этой сфере. Простых моряков требуется меньше из-за большого числа кандидатов из третьих стран – китайцев, филиппинцев и т.д.

Конкуренция в этой сфере зависит от размера зарплаты: чем больше зарплата, тем больше конкуренция.

"Капитан должен получать хорошую зарплату. На нем много ответственности: во-первых – ответственность за человеческие жизни, условия труда и жизни, за отдых, атмосферу на судне. Кроме того, безопасность судна, безопасность груза (...). Капитан на судне – президент небольшой территории ой страны, под флагом которой ходит судно", – сказал капитан Жигинтас Гинейтис.

"Средняя зарплата моряков 130 наших судов - около 2700 евро в месяц "на руки". Начинающие получают около 1500 евро. Тем, кто сделал хорошую карьеру - 5000 евро. В нашей компании зарплаты не кажутся большими, по сравнению с другими компаниями, поскольку работники получают хороший пакет социальных услуг и хорошие условия труда", - сказал представитель компании Boskalis Baltic Тадас Мотекайтис.