Экономист Центробанка Литвы Мантас Вилнишкис, комментируя данные за 2018 год, сказал, что в начале прошлого года ситуация была исключительной.
По его словам, личные переводы в первом квартале 2018 г. росли очень быстро, но потом, их поток выдохся, а в конце года падение составило 3,7%.
Как бы там ни было, эмигранты и иностранцы в 2018 году перевели в Литву на 12,9 млн. больше, чем в 2017 г. – 1 млрд. 122 млн. евро.
В 2017 году больше всего денег перевели из США, а в 2018 г. - из Великобритании.
"Это может быть связано с неопределенностью из-за Brexit и снижением эмиграции в Великобритании в начале года", – сказал специалист.
В 2018 г. больше всего средств в Литву перевели из Великобритании, США, России, Германии, Ирландии, Норвегии. Почти треть всех переводов - деньги из США и России, а остальное - из стран Евросоюза.
Из Германии и Швеции переводов в 2018 году было меньше, чем в 2017 г.
Что касается соотношения переводов к ВВП, то соотношение снижается 5-й год подряд, причина тому - рост ВВП.
"В 2018 г. личные переводы составили 2,5% ВВП Литвы, иными словами, эти деньги стали не такими важными для экономики страны", – заметил специалист.
Однако интересно, что если общую сумму переводов в 2018 г. поделить на количество жителей страны, то на каждого пришлось бы по 402 евро.
Центробанк сообщил, что в 2018 г. росли денежные переводы не только в Литву, но и из Литвы. В 2018 г. за границу перевели на 34 млн. больше, чем в 2017 г. – 432,5 млн. евро.
Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал DELFI, что сегодня стало меньше эмигрантов, которые содержат своих близких, их переводы не обязательно связаны с социальной помощью, поскольку эмигранты все чаще думают о возвращении и пытаются найти в Литве подходящую недвижимость.
"Переводы эмигрантов стабильны и уже несколько лет поток не меняется. Естественно, что он не растет, несмотря на рост эмигрантов, но жителей, нуждающихся в помощи, в Литве становится все меньше.
Большая часть потока переводов сейчас, наверное, направлена на недвижимость. Это показывает, что в будущем люди намереваются вернуться в Литву", – сказал он.
Мачюлис считает, что несмотря на то, что 2,5% от ВВП Литвы это и небольшая сумма, но это не означает, что это вклад в социальную сферу.
"Это больше показатель того, что сохраняется связь с Литвой, и эти деньги - необязательно социальная помощь, это инвестиция в будущее, в планы, связанные с возвращением", – считает экономист.