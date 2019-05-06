Правительство Литвы выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в России

В понедельник правительство Литвы выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в России, унесшей десятки жизней.

"От имени правительства Литовской Республики я выражаю глубокие соболезнования в связи с катастрофой самолета, унесшей жизни множества людей. Близким погибших я желаю твердости духа и единства в этот тяжёлый час утраты, а пострадавшим и раненным – скорейшего выздоровления" – говорится в опубликованной в понедельник телеграмме соболезнования премьер-министра Саулюса Сквернялиса.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал в Твиттере эту катастрофу большой трагедией.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и раненных в катастрофе", – написал глава МИД.

В воскресенье возник пожар на борту пассажирского лайнера "Аэрофлота", погибли как минимум 40 человек, включая детей. Самолет, который должен был лететь в Мурманск, взлетел в Московском аэропорту Шереметьево, но был вынужден вернуться и совершить аварийную посадку.