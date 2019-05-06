В Вильнюсе на оживленной улице автомобиль снес столб

6 мая, в 9.58 ч., Вильнюсская полиция получила информацию о ДТП на проспекте Саванорю, у здания 180Б (недалеко от Norfa bazė). Сообщалось, что столкнулись два автомобиля, один из них снес столб, который упал на дорогу. Кроме того, на дорогу упала и большая металлическая конструкция. Она перегородила движение в обоих направлениях.

Люди в ДТП не пострадали. Однако движение было полностью парализовано, образовались заторы. На место происшествия выехали работники ESO, чтобы соединить провода.

Кроме того, были оборваны провода троллейбусной сети.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда автомобиль BMW, которым управляла девушка, зацепил ехавший в том же направлении Saab.

Saab врезался в электрический столб и металлическую конструкцию.

Водитель BMW свою вину признала. Водителя Saab осмотрели врачи скорой помощи и констатировали, что он получил лишь царапины.