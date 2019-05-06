Со счета в банке Revolut пропали деньги: так как обстоят дела с безопасностью

Агне, которая живет за границей, не на шутку обеспокоена. Она рассказала DELFI, что несколько дней назад кто-то воспользовался данными ее банковской карты Revolut и сделал покупки на сумму в несколько сотен евро на AliExpress. Агне заметила, что она свою карту не теряла, никогда не снимала с нее наличные.

Агне рассказала, что у нее есть карта Revolut примерно 4 года, несколько дней назад она была неприятно удивлена, когда обнаружила, что со счета пропали деньги - сс картой кто-то расплатился за товары на AliExpress (сначала сделана покупка за 87, а затем за 145 евро).

Была попытка сделать покупку на 217 евро, но денег на счету уже не хватило.

"Важный момент - я не теряла карту, никогда не снимала с нее деньги, ничего не покупала на AliExpress", – удивлялась Агне.

Она сразу же обратилась в Revolut, ей сказали, что ничем помочь не могут и предложили заблокировать карту.

"Сейчас мне предложили вернуть деньги", – рассказала Агне. Но она считает проблемой не потерянные суммы, а подорванное доверие к Revolut.

"Я читала о защите персональных данных, о брешах в системе безопасности Revolut, но не обращала внимания. Выяснилось, что вся эта информация реальная.

Мой ущерб небольшой – 226 евро, но он мог быть больше", – сказала Агне.

На вопрос, не могло ли случится так, что утечка данных произошла через гостиницы, в которых она с помощью этой карты бронировала номера, Агне ответила, что это возможно, но заметила, что откажется от карты Revolut.

"Больше не буду рисковать. Где гарантия, что не снимут сумму гораздо больше?", – вопрошала она.

Представитель банка Revolut Ева-Эльвира Казакявичюте сказала DELFI, что сожалеет в связи с происшествием и заметила, что банк делает все, чтобы гарантировать безопасность данных клиентов.

"К сожалению, способы мошенничества быстро совершенствуются, мошенники находят разные способы для того, чтобы сделать копии данных.

После каждого расчета мобильное приложение Revolut сообщает клиенту об операции – благодаря этому клиенты могут заметить подозрительные расчеты и блокировать карту при помощи приложения", – сказала она, заметив, что из-за существующего регламента она не может комментировать конкретную ситуацию.

Казакявичюте заметила, что в таких случаях после блокировки карты компания выдает клиенту новую карту бесплатно, а в случае мошенничества убытки клиента компенсируют.

"Мы напоминаем, что клиенты должны соблюдать безопасность, не фотографировать карты, не диктовать их данные по телефону, не давать третьим лицам, а также – проверять надежность сайтов при покупках в интернет-магазинах. Для интернет-расчета мы рекомендуем использовать одноразовые виртуальные карты", – сказал представитель компании.