В Чикаго открыт памятник литовскому партизану Раманаусукасу-Ванагасу

В субботу в США министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс принял участие в открытии памятника лидеру литовского партизанского движения, боровшемуся с советской оккупацией Адолфасу Раманаускасу-Ванагасу в Чикаго.

В церемонии также участвовали дочь партизанского командира Ауксуте Раманаускайте-Склокаускене, внучка Инга Янцявичене, сообщил МИД.

"В самом центре литовскоскости в США - в Лемонте, в Центре литовцев мира, будет стоять память герою нашего народа Адолфасу Раманаускасу-Ванагасу. Это особое для литовцев место, и здесь должны образом будет увековечена память об А. Раманаускасе-Ванагасе, история героя будет передаваться из поколения в поколение, свидетельствуя о героизме, любви и верности Родине-Литве", – заявил на открытии памятника министр.

Идея памятника реализована усилиями Литовского центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, МИД, Американской общины литовцев. Автор памятника - скульптор Йонас Ягела.

Композиция состоит из символов борцов за свободу Литвы: вертикальной и двух горизонтальных линий, трансформирующихся в ветви дуба. Таким образом, акцентируется, что в течение 10 лет лес было домом партизан, дуб в литовской культуре является символом силы, непобедимости, его образ широко использовался во время партизанской войны.

В нижней части памятника - текст на литовском и английском языках, над текстом высечен герб Литвы.

После Второй мировой войны А. Раманаускас-Ванагас возглавлял партизан Дзукии, а в 1949 году подписал с другими партизанскими командирами Декларацию движения борьбы за свободу Литвы.

Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы велась с 1944 года до 1953 года. А. Раманаускас-Ванагас был арестован в 1956 году, подвергся жестоким пыткам и в следующем году был казнен.