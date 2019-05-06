В Литве проходит досрочное голосование на президентских выборах

6 мая в Литве начинается досрочное голосование на президентских выборах и на референдуме в связи с поправкой к 12 и 55 статьям Конституции ЛР.

В здании Вильнюсского самоуправления жители стали собираться с самого открытия.

"Я не знаю, как потом будет с работой и личными планами", – сказала женщина, которая приехала голосовать.

По ее словам, она определилась, за кого будет голосовать. Она сказала, что интересуется политической жизнью, поэтому и в вопросе референдума определилась.

"Информации было достаточно, – сказала другая женщина, которая заметила, что вопросы референдума довольно путанные. – Вопросы слишком сложно сформулированы, особенно тяжело будет пожилым людям".

"Моей маме больше 90 лет, я очень сомневаюсь, что она одна разберется", – сказала женщина.

Она предположила, что во второй тур выйдут двое из четырех кандидатов: Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните, Витянис Андрюкайтис и Саулюс Сквернялис.

Мужчина, который живет в Вильнюсе 10 лет, сказал DELFI, что перед голосованием советовался с другими людьми. "У нескольких человек я спросил мнение и определился", – сказал он, прибавив, что с референдумом все было сложнее, поскольку вопросы представлены неясно.

Еще одна женщина сказала, что давно определилась, за кого будет голосовать. "Я очень хочу выбрать президента", – сказала она, заметив, что в референдуме участвовать не будет. "Я не понимаю, в чем там дело", – сказала собеседница.

В воскресенье она поедет на дачу, поэтому и голосует досрочно.

"И с президентскими выборами и с референдумом все понятно. Я пришла, зная, что делать", – сказала еще одна женщина, с которой говорил журналист DELFI.

Досрочное голосование пройдет во всех муниципалитетах с 6 по 10 мая. Голосовать можно с 8 до 20 ч.

Главизбирком (ГИК) предупреждает, что жители, которые намерены голосовать досрочно, должны предъявить паспорт или идентификационную карту.

В день выборов, 12 мая, избиратели могут голосовать только на своих участках. Голосование также будет проходить до 20 ч., после этого начнется подсчет голосов.

На пост президента Литвы претендуют 9 кандидатов:

социал-демократ Витнис-Повилас Андрюкайтис,

философ Арвидас Юозайтис,

европарламентарий Валентинас Мазуронис,

экономист Гитанас Науседа,

депутат Миндаугас Пуйдокас,

депутат Наглис Путейкис,

кандидат "крестьян", премьер-министр Саулюс Сквернялис,

консерватор Ингрида Шимоните,

европарламентарий Вальдемар Томашевский.

Второй тур президентских выборов состоится вместе с выборами в Европарламент 26 мая.