Торговцы снова повышают цены: во время шопинга экономист советует руководствоваться здравым смыслом

Осенью прошлого года правительство Литвы объявило войну с ценами в магазинах, однако портал Pricer.lt провел исследование, которое показало, что цены в стране растут четвертый месяц подряд. По словам экономистов, причин этого явления может быть много, однако одна из основных – рост доходов жителей и спроса.

В прошлом году в целях борьбы с ценами правительство кроме прочего открыло портал, цель которого - сравнение цен на продукты. Кроме того, обещали ввести новую систему ваучеров. Наконец, на ковер к премьеру вызвали представителей крупнейших сетей, с которыми обсудили повышение покупательной способности граждан и план борьбы с высокими ценами.

Однако портал Pricer.lt в ходе исследования выяснил, что корзина самых дешевых товаров в Литве с декабря по апрель подорожала на 5,75%, продукты дорожали 4 месяца подряд.

Vidutinis pigiausių prekių krepšelis Foto: DELFI

По словам экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, это результат многих факторов, а один из основных - рост спроса.

"Если сравнивать статистику с данными за декабрь, то какое-то влияние на цены оказывает и сезонность. Другой фактор - продукты подорожали и из-за подорожания горючего, хотя тут значительного влияния быть не должно.

Третий момент, это реакция на рост спроса. Розничная торговля продуктами растет довольно быстро, а вообще розничная торговля в Литве в первом квартале этого года росла быстрее, чем в других странах ЕС.

Есть большой спрос, а из-за этого торговцы склонны повышать цены на некоторые продукты", – сказал DELFI Маурицас.

Как упомянул экономист, что касается роста цен, нельзя забывать, что в последнее время быстро растет и зарплата жителей, увеличились и пенсии.

"Это увеличивает покупательную способность", – сказал он, что это регулируется не обещаниями правительства, а спросом на рынке.

"Сектор розничной торговли пользуется ростом доходов граждан и поддается соблазну, повышая цены на некоторые товары. Зачем им рубить сук, на котором они сидят, если они могут заработать дополнительно", – сказал Маурицас.

По его словам, если в ближайшее время замедлится рост спроса и зарплат, то выдохнется и рост цен.

"В долгосрочной перспективе, я думаю, что рост цен контролировать будет сложно. Он должен стабилизироваться на уровне 2%, а к концу года снизиться. Это будет хорошей вестью, поскольку доходы будут расти, реально вырастет и покупательная способность жителей", – сказал он о ценах.

"Если покупатели покупают все и за любую цену, то продавец и продает. Жители Литвы должны больше интересоваться и сравнивать, искать альтернативу, не поддаваться соблазну, который появляется после повышения доходов, что-то пусть дороже, но купить. Надо придерживаться здравого смысла", – призвал экономист.