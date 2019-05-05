Право быть мамой. Как вернуть семейное счастье себе и детям

В первое воскресенье мая Литва традиционно отмечает День матери. В этот день жители страны благодарят и поздравляют матерей, дарят им поцелуи, подарки и теплые слова. Быть хранительницей домашнего очага – труд. Свою семью легко разрушить и потерять, а чтобы создать ее заново, порой требуются годы.

Наша героиня пережила эту ситуацию лично. Семейное счастье она сначала пустила по ветру, отдав двух детей на воспитание в чужие семьи. И лишь потом, сделав над собой усилие, она изменила свою жизнь и построила семью заново. DELFI отправился в Шальчининкай, чтобы встретиться с Александрой — мамой трёх девочек, которая согласилась поделиться своей непростой историей.

На пороге небольшой, но очень уютной квартиры в Шальчининкай нас встречает светловолосая улыбчивая женщина.

— Проходите в обуви, на разувайтесь!

— Нет, что вы, мы разуемся.

Проходим прямиком в гостиную. Первое, что бросается в глаза - большое количество фотографий на полках: дочери, муж, родители. Комната выглядит очень живой – из-за растений и солнечного света, проникающего внутрь. Рядом с полками – стол, на котором скатерть с чаем и конфетами.

Нашу героиню зовут Александра. В Шальчининкай она работает помощницей медсестры. Живет с мужем и двумя младшими дочками. С мужем они строят дом, собираются уже накрывать крышу, только времени все не хватает.

Александра присаживается за стол, рядом с ней садятся дочери – средняя Валентина и младшая Анастасия. Старшая, Энрика, с мамой уже не живет, ей уже 19. Александра не перестает улыбаться, но все время еле заметно постукивает пальцами по столу.

- Расскажите, с чего все началось?

Женщина тяжело вздыхает, по ее щекам пробегают слезинки, но она тут же закрывает лицо руками. В очередной раз делает глубокий вдох и решается рассказать.

- Первую дочь я родила в неполных 18 лет. Молодая, неопытная... гулять хотелось. Мы же только потом жалеем обо всем. Первая беременность, конечно, была тяжелой для моих родителей. И из дома отец выгонял... всякое было. Но, когда Энрика [старшая дочь] родилась, он за нее горой был. Сначала мы с ней жили у моих родителей, так как я была одна, мужа у меня не было. Но потом дочь воспитывала моя старшая сестра. Она до сих пор у сестры.

Спустя некоторое время Александра познакомилась с отцом своей средней дочери, Валентины. Он был намного старше ее. Сначала все шло неплохо, но спустя время мужчина стал периодически бить Александру. Дело дошло до того, что суженый сломал ей нос. Так продолжалось на протяжении четырех лет. На вопрос, почему она терпела, Александра ответить не может.

- На тот момент вы жили с ним, но без детей?

- Да, без детей. Потом родилась Валя [средняя дочь]. Он все так же лупил, я убегала из дома, иногда не ночевала. И потом дочке как-то был годик, и его братова [жена его брата] Мария забрала Валю. А потом они мне позвонили, сказали: «домой можешь не идти, а то он тебя вообще убьет, приезжай лучше к нам». К Вале я сразу не приезжала, вообще не знала, с какими глазами туда зайти. Тяжело было... Потом я познакомилась уже с Лёней, отцом Насти [младшей дочери].

С Леонидом, своим нынешним мужем, Александра познакомилась во время отдыха на природе. В 2008 году у пары родилась младшая дочь Настя, а в 2012 году они расписались. Но и к средней дочери Вале они постоянно ездили.

- То есть Валя все это время жила с родственниками того бывшего мужа?

- Да, все время, у Марии. Потом мы с Леонидом стали чаще ее забирать, и старшая приезжала, собирались все вместе. Ну и потом, в один выходной, возвращаемся от нас туда, где Валя жила, и Валя в машине чуть ли не плачет. Говорит: "не хочу домой". Я начала спрашивать, что случилось. Потом говорю ей: "сегодня ты едешь, а завтра будем что-то решать".

Потом я как-то на кухне вечером сидела, а она мне часов с пяти стала писать, что все равно убежит. Я говорю: "подожди, мы это решим". А она мне: "или сегодня, или никогда". Я не знаю, что там уже случилось такого, чтобы она так отреагировала. И потом она мне звонит, говорит, что едет. Вся запыханная, на велосипеде. И по телефону слышу, что Мария на заднем плане кричит. И приехать ее забрать я же не могу: получается, что я ее украду.

Потом да, я ее, конечно, встретила. В багажник велосипед, ее в машину. Как я ее оставлю? Мы ехали, в это время звонила полиция. Я говорю ей, чтобы не поднимала трубку: "приедем домой — перезвоним". Мы приехали, я перезвонила по этому номеру. Сказала, по какому адресу она находится. И в тот же вечер они приехали. А Валя говорит: "если вы меня заберете, я вообще повешусь".

Дочь Валентина официально находилась под опекой родственников бывшего мужа на протяжении 12 лет. Александру изначально лишили родительских прав, однако видеться с дочерью она могла, и довольно часто. Попытки забрать дочь были: Александра неоднократно обращалась в органы опеки, но ей отказывали из-за отсутствия собственного жилья. Кроме того, ее убеждали, что с возвращением дочери нужно повременить: не стоит травмировать ни ее, ни Марию.

- Ну и мне сказали: "посмотришь, она сама к тебе придет". Так и случилось.

- А Валя все время знала, что Вы ее мать и прочее?

- Да, конечно. Мария постоянно ей говорила об этом, все рассказывала. И вот с самого детства Валя все знала.

Все события происходили из-за одной большой проблемы, которую наша героиня упомянула лишь однажды: алкоголь. Человеком, помогшим справиться с этой ситуацией, оказался муж Леонид. Он поддерживал Александру на протяжении всего пути, был рядом и помогал в достижении целей, одной из которых была вернуть Валю. Да и сама Валя с первого дня называла его "таточка".

Говорим с Александрой не только о делах семейных. 11 апреля литовский Сейм принял поправки к Закону об основах защиты прав ребенка. Забрать ребенка из семьи теперь стало намного сложнее, и это будут делать только в самых крайних случаях. С одной стороны, это заметно успокоило противников "детского" закона, ратующих за консервативные ценности. С другой стороны, есть мнение, что теперь многие дети подвергнутся большему риску.

- Александра, проблема отъема детей – для Литвы очень болезненная. Что Вы думаете насчет последних поправок в "детский" закон?

- Я думаю, что детей отбирать ни в коем случае нельзя. Какими бы не были родители, они все равно остаются родителями. И нужно делать все возможное, чтобы ребенок остался с ними.

Сейчас Александра восстановлена в родительских правах, растит младших дочерей, получила водительские права, строит планы на будущее, работает. О прошлом не вспоминает: на ошибках учатся.