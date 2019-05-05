В Каунасе открылась новая фабрика. О каком кризисе идет речь?

"Кризис? Нет, не слышали", – сказал председатель правления АО Freda Римас Варанаускас, расхаживая по огромной фабрике под Каунасом. Инвестиции в нее были не менее впечатляющими – со всеми агрегатами 53 млн. евро, вся продукция производится для магазинов IKEA.

Компания работала в Алексотасе уже много лет, в старом здании она уже не могла разместиться, поэтому в Каунасской СОЗ АО Freda открыла новую мебельную фабрику – ЗАО Geras baldų fabrikas площадью 35 000 кв. м.

Из них 25 000 кв. м – производственные помещения, остальное – склады.

Исполнительный директор Айсте Чичирскене сказала, что из-за роста потребности в продукции, компания решила расширяться.

На фабрике внедрены современные технологии. Пока еще не все агрегаты установлены, но ведутся активные работы.

Сам проект был утвержден в марте 2017 года. А в апреле этого года уже началось производство. На новой фабрике производят в основном комоды и шкафы. Когда фабрика будет работать на полную мощность, на ней будет 250 работников. Сейчас там работают 80 человек.

Планируют, что производственные мощности составят 240 млн. евро в год. Это в два раза больше, чем на старой фабрике. Фабрика работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Работники работают в 4 смены. Средняя зарплата на фабрике 1000 евро "на руки".

"Где кризис? Я думаю, что не только в Литве, но и во всей Восточной Европе обрабатывающая промышленность переживает золотой век. Это не только мебель – и металл, и текстиль, и пластик. Когда-то производство с Запада уходило в Китай и другие страны. Сейчас все возвращается. Сейчас отличное время, но никто не знает, сколько оно будет длиться. Мы, как литовцы, любим себя обесценивать. Мы литовцы смышленые, трудолюбивые, дотошные. Наш менталитет близок к немецкому. Сейчас отличное время", – сказал Варанаускас.

АО Freda – старейшая мебельная фабрика в Литве, как лесопилка она начала работать в 1880 году. Под названием Freda компанию зарегистрировали в 1992 году. Нынешнее АО существует с 2001 года.