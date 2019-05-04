В Вильнюсе открыт сезон мотоциклистов: на улицы выехали сотни энтузиастов

4-е мая стало символическим днём, когда вильнюсские мотоциклисты открыли сезон. Правда, на праздник открытия собрались почитатели двухколёсных транспортных средств не только из Вильнюса, но и из других городов Литвы.

Сотни украшенных атрибутикой различных клубов и разнообразными аксессуарами байкеров собрались на столичной арене Siemens. Здесь мотоциклистов ожидал не только концерт и различные игры, но и праздничный проезд по самым большим улицам Вильнюса.

Выехавшие из арены Siemens мотоциклисты сделали почти полный круг по Вильнюсу, показались любопытным, напомнили водителям автомобилей, что их на дорогах будет очень много, поэтому автомобилистам следует ездить внимательнее.

Эксперты безопасности движения, говоря о только что выехавших на улицы мотоциклистах, советуют им надевать одежду ярких цветов, чтобы водители автомобилей, не привыкшие на дороге к объектам, по размерам меньшим автомобиля, хорошо их видели.

Также они советуют вспомнить, что после долгого перерыва нужно время, пока вернутся все навыки вождения мотоцикла. Поэтому лучше всего в первые дни ездить спокойно и не стараться испытать возможности свои или мотоцикла.

Автомобилистам эксперты по безопасному вождению напоминают, что на перекрёстках они должны посмотреть не в одно, а во все зеркала, потому что мотоциклисты могут ехать совсем рядом.