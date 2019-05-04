В Вильнюсе повредили памятник защитнику Сейма Литвы

В Вильнюсе повреждён памятник последней жертве оккупации Литвы, добровольцу, защитнику парламента Артурасу Сакалаускасу.

Департамент полиции сообщил, что в пятницу в 8:25 было получено сообщение, что около здания Сейма Литвы на ул. Гоштауто согнут металлический крест на памятнике Артурасу Сакалаускасу.

27-летний А.Сакалаускас в январе 1991 г. вступил в Добровольческую службу обороны, активно боролся против советской агрессии, нёс вахту в здании Верховного Совета-возрождённого Сейма, а также на добровольческих постах в Каунасе, Ситкунай. 19 августа 1991 г. он вместе с добровольцами Алитусского отряда снова защищал парламент.

21 августа 1991 г., после подавления путча, во время провокации советской армии на подступах к зданию Верховного Совета-возрождённого Сейма произошло столкновение добровольцев Литвы с военными спецподразделения советской армии.

Они на автомобиле проникли на охраняемую добровольцами территорию около первого поста на ул.А.Гоштауто. Во время противостояния А.Сакалаускас погиб, ещё два добровольца Алитусского отряда были ранены.

А.Сакалаускас был посмертно награждён орденом Креста Витиса первой степени, медалями Памяти 13 января и Добровольцев-создателей Войска Литовского.