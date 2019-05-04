В Вильнюсе готовится протестное шествие из-за положения инвалидов

Ассоциация "Самостоятельная жизнь" в субботу в Вильнюсе готовит международное протестное шествие в связи с положением людей с инвалидностью.

Этой акцией хотят подтолкнуть литовскую и зарубежную общественность присоединиться к положительным изменениям при осуществлении прав человека в отношении ограниченных возможностей здоровья.

По словам организаторов, причина этого шествия - неспособность Литвы осуществить положения конвенции прав людей с инвалидностью Организации объединённых наций.

Кроме этого, в интернете собирают подписи под петицией по поводу дискриминации людей с особыми потребностями.

В ней выражается протест против меньших возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья получить образование, ограничений на обучение детей с особыми потребностями вместе со всеми, минимальных выплат вместо равноценного заработка, неприспособленного к жизни, учёбе и работе окружения и т.д.

Авторы петиции требуют, чтобы положения конвенции прав людей с инвалидностью Организации объединённых наций осуществлялись во всех областях.

Документ уже подписали более 1500 человек.

5 мая отмечается Европейский день самостоятельной жизни.