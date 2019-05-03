В Литве погода будет малоприятная: сильно похолодает, пойдет мокрый снег

Теплая погода покинула Литву, а в пятницу не только значительно снизилась температура, но и усилился холодный ветер.

В передаче "День на DELFI" синоптик Изольда Марцинонене рассказала, какая погода ожидается в ближайшее время. Она подтвердила, что ближайшей ночью в Литве ожидается мокрый снег, а местами снег.

"Да, ненадолго пришел арктический холод, но мы всегда больше замечаем неприятное, а на прошлой неделе было по-летнему тепло, даже рекорды фиксировали, а тут – температура упала до 10 градусов.

В пятницу будет холоднее, чем в четверг. Вильнюсцы точно ощутили эту разницу, а в Тельшяй выпал мокрый снег, в других районах выпал град", - сказала DELFI синоптик.

Она подчеркнула, что в апреле было экстремально сухо.

"Важно отметить, что долго не было дождя, апрель был очень сухим, я бы сказала, экстремально сухим, но очень теплым. Похожей погода была в 2011 году. Посмотрим, что будет дальше, поскольку май должен быть в рамках нормы. (…) В пятницу погоду определяет зона низкого давления, западная часть циклона. За ним идет холод, температура всего 8 градусов", - сказала синоптик.

По ее словам, в субботу ночью будет облачно. Местами, в основном на западе и на севере, снова ожидаются кратковременные осадки - дождь, местами мокрый снег. Ветер будет несильным. Температура ночью 1–5 градусов тепла, местами ниже 0. В большинстве районов под утро ожидаются заморозки 0–5 градусов.

В воскресенье образуется зона высокого давления. Облака рассеются, осадков стало меньше. Ночь будет ясной, ветер успокоится, на поверхности почвы будут заморозки 0–5 градусов. Наименьшая вероятность заморозков прогнозируется на юго-востоке страны.

В воскресенье днем будет больше прояснений, особых осадков не ожидается. За исключением разве что восточной оконечности страны. Будет дуть северный ветер. Температура немного увеличится - до 10–15 градусов тепла.