Получившая награду многодетная мать: дочерей растила для себя, а сыновей - для Литвы

По случаю приближающегося Дня матери президент Литвы Даля Грибаускайте наградила медалями ордена "За заслуги перед Литвой" 40 многодетных матерей.

"Как никто другой вы способны дарить свое сердце и радость, устоять перед самыми тяжелыми испытаниями, поскольку вы - необыкновенно сильные женщины. Дети могут и должны гордится вами. А сегодня - тот день, когда вами гордится страна. От ее имени благодарю вас за заботу, служение своей семье, детям и Литве, которой надо бы, чтобы таких семей было как можно больше. Не только многочисленных, но и заботящихся о своих детях, отдающих им свое сердце", - сказала матерям президент Литвы.

Грибаускайте выразила надежду на то, что пример многодетных матерей вдохновит и другие семьи. "Очень хотелось бы, чтобы ваш пример был заразительным и вдохновляющим для всех семей - растить больше детей, опекать их, усыновлять", - сказала президент.

Многодетные матери, которые получили награду, сказали журналистам, что растить много детей - нелегкая задача, но она не бессмысленная. Помогли близкие, вера в Бога. Когда они растили детей, не думали, для чего, но сейчас могут сказать, что делали это для себя и для Литвы.

"Когда растила, думала, что и для себя, и для Литвы. Девочек больше для себя, поскольку они ближе к матери... (смеется), а сыновей - для Литвы. Все служили в армии. Мои младшие - близнецы", - сказала 76-летняя мать 5 детей Анеле Марцелёнене из Калвари.

94-летняя мать 10 детей Пятронеле Паулаускене из Радвилишкского района сказала, что растить детей было очень тяжело, помогла вера в Бога и помощь близких.

"Мы работали в колхозе и воспитывали детей, все закончили учебу, было очень тяжело. Все дети почти погодки. Помогали муж и его мать. Работала и молилась", - сказала Паулаускене.

"Для меня эта награда очень важна, очень приятно, что пригласили, что дали награду", - прибавила женщина.

86-летняя мать 6 дочерей Адольфина Иванскене из Ретаваса сказала, что награда - это оценка всей ее жизни.

"Для меня эта награда очень важна, это оценка всей моей жизни. Самое сложное было - воспитание близняшек. Знаете, в деревне - скот, огород и маленькие дети. Было очень тяжело. уж работал, помочь не мог", - сказала Иванскене.

В президентском дворцы награды вручили 45 матерям, которые воспитали и вырастили 5 и больше детей.