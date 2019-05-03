На литовско-белорусской границе задержан россиянин с 311 кг гашиша

ru.DELFI.lt

Baltarusijos pasienio tarnybos nuotr.

Белорусские пограничники задержали гражданина России, которого подозревают в контрабанде наркотиков. 2 мая он ехал из Литвы в Беларусь. Его проверили на КПП "Котловка". В автомобиле обнаружили больше 300 кг гашиша, сообщает belaruspartisan.by.

Микроавтобус Citroen двигался через "зеленый" коридор. Обнаружить гашиш помогла служебная собака. Водитель 46-летний россиянин задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Рекомендуем: