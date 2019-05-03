139 000 жителей Литвы забыли заполнить декларации, налоговая считает пеню

В этом году жители Литвы заполнили больше 1,5 млн. деклараций доходов и больше 83 000 деклараций имущества, а также 256 000 заявок на перевод части подоходного налога в виде помощи, информирует Государственная налоговая инспекция.

Почти 699 000 жителей, заполнивших декларацию, получат переплаченный подоходный налог. Им в общей сложности вернут 152 млн. евро. Около 347 000 жителей должны были заплатить подоходный налог, они переведут почти 198 млн. евро.

В этом году декларации за 2018 год должны были заполнить почти 727 000 жителей, из них 588 000 выполнили это обязательство, а 139 000 - нет (из них 38 000 - самозанятые граждане). Декларацию имущества должны были подать 100 700 жителей, больше 82 000 выполнили свое обязательство.

Почти 180 000 жителей уже получили переплаченный подоходный налог (около 29 млн. евро).

ГНИ уже проверила 283 000 деклараций. В 4,9% (больше 14 000) были установлены несоответствия. Эти жители должны будут уточнить декларации.

ГНИ напоминает, что жителям, которые должны заплатить подоходный налог надо было заполнить декларации и заплатить налоги до 2 мая. С 3 мая за каждый просроченный день будут считать пеню в размере 0,03% от суммы.

Если жители из-за финансовых проблем не могут сразу заплатить всю сумму, они должны обратиться в ГНИ и составить план погашения задолженности.