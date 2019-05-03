"Я видел нервного, злого человека, честно говоря, я давно не видел Рамунаса таким, я думаю, что это последствие напряжения", - сказал лидер консерваторов.

Он сказал, что, по его мнению, Карбаускис не столько помогает премьеру на выборах, сколько показывает, что хоронит возможности Сквернялиса стать главой страны.

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"Если деконструировать весть Карбаускиса, это значит, что он хоронит Саулюса Сквернялиса. Он делает предпосылку и признается перед обществом, что, по его мнению, есть большая вероятность, что Сквернялис не выйдет во второй тур. Второй момент, своим уходом в оппозицию и, уводя Сквернялиса, он де-факто разрушает свою легитимность как человека, который мог бы претендовать на власть. У тебя были шансы сделать работу, но ты этого не сделал. Это тактика труса", - сказал Žinių radijаs Ландсбергис.

Политик заверил, что после заявлений Карабаукиса он не склонен серьезно оценивать возможность занять пост премьера.

"Единственный пост, на который, я быть может, подумал бы претендовать, - это позиция председателя Комитета по культуре", - пошутил Ландсбергис, заметив, что не склонен всерьез расценивать заявления Карбаускиса.

По его словам, лидер "крестьян" с одной стороны блефует, с другой запугивает как политиков правящего большинства в парламента, так и своих избирателей в Литве.

"Я думаю, что Карбаускис грозит всем вокруг - не только своим избирателям, но и людям в парламенте, если не я у власти, то там не будет никого", - сказал он.

Консерватор заметил, что Карбаускис видит брожение в своей фракции и в правящем большинстве вообще. Ландсбергис считает, что эти угрозы были спровоцированы недовольством крестьянами со стороны "социал-трудовиков".

После того как в четверг премьер Сквернялис выразил опасения в связи с тем, что если он проиграет на выборах, может измениться правящее большинство, Карбаускис заявил, что вполне реально, что "крестьяне" покинут правящих после президентских выборов и выборов в ЕП.

Карбаускис заявил, что если на выборах победит кандидат консерваторов, то из-за давления работать будет трудно. Якобы он видит на выборах двух кандидатов от консерваторов - Ингриду Шимоните и Гитанаса Науседу. Но и другие кандидаты, по его мнению, за исключением Сквернялиса - тоже консерваторы.

По словам лидера "крестьян", он не хотел бы работать при негативном настрое общества. По мнению политика, общество нафаршировано пропагандой против "крестьян", и если избиратели верят в то, что им говорят, - пусть решают на голосовании.