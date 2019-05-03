Ландсбергис оценил заявление правящих и назвал ошибку Карбаускиса

"Я видел нервного, злого человека", - сказал лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, комментируя заявления главы Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса о том, что его партия уйдет из правящего большинства, если премьер-министр Саулюс Сквернялис проиграет на выборах президента страны, а ЛСКЗ потерпит поражение на выборах в Европарламент.

"Я видел нервного, злого человека, честно говоря, я давно не видел Рамунаса таким, я думаю, что это последствие напряжения", - сказал лидер консерваторов.

Он сказал, что, по его мнению, Карбаускис не столько помогает премьеру на выборах, сколько показывает, что хоронит возможности Сквернялиса стать главой страны.

"Если деконструировать весть Карбаускиса, это значит, что он хоронит Саулюса Сквернялиса. Он делает предпосылку и признается перед обществом, что, по его мнению, есть большая вероятность, что Сквернялис не выйдет во второй тур. Второй момент, своим уходом в оппозицию и, уводя Сквернялиса, он де-факто разрушает свою легитимность как человека, который мог бы претендовать на власть. У тебя были шансы сделать работу, но ты этого не сделал. Это тактика труса", - сказал Žinių radijаs Ландсбергис.

Политик заверил, что после заявлений Карабаукиса он не склонен серьезно оценивать возможность занять пост премьера.

"Единственный пост, на который, я быть может, подумал бы претендовать, - это позиция председателя Комитета по культуре", - пошутил Ландсбергис, заметив, что не склонен всерьез расценивать заявления Карбаускиса.

По его словам, лидер "крестьян" с одной стороны блефует, с другой запугивает как политиков правящего большинства в парламента, так и своих избирателей в Литве.

"Я думаю, что Карбаускис грозит всем вокруг - не только своим избирателям, но и людям в парламенте, если не я у власти, то там не будет никого", - сказал он.

Консерватор заметил, что Карбаускис видит брожение в своей фракции и в правящем большинстве вообще. Ландсбергис считает, что эти угрозы были спровоцированы недовольством крестьянами со стороны "социал-трудовиков".

После того как в четверг премьер Сквернялис выразил опасения в связи с тем, что если он проиграет на выборах, может измениться правящее большинство, Карбаускис заявил, что вполне реально, что "крестьяне" покинут правящих после президентских выборов и выборов в ЕП.

Карбаускис заявил, что если на выборах победит кандидат консерваторов, то из-за давления работать будет трудно. Якобы он видит на выборах двух кандидатов от консерваторов - Ингриду Шимоните и Гитанаса Науседу. Но и другие кандидаты, по его мнению, за исключением Сквернялиса - тоже консерваторы.

По словам лидера "крестьян", он не хотел бы работать при негативном настрое общества. По мнению политика, общество нафаршировано пропагандой против "крестьян", и если избиратели верят в то, что им говорят, - пусть решают на голосовании.