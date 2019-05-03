Последние рейтинги перед президентскими выборами в Литве: смена лидера

Последние рейтинги компании Spinter tyrimai перед первым туром президентских выборов в Литве показывают, что в конце апреля меньше половины участников опроса точно знали, за кого отдадут свой голос. Интрига сохраняется.

Компания Spinter tyrimai провела опрос 20-29 апреля (применялся метод комбинированного опроса). Его результаты показали, что только 43,9% респондентов точно знали, за кого будут голосовать.

29,4% сказали, что скорее всего определились, но еще могут изменить свою позицию. 19,9% заявили, что пока не определились и еще сомневаются, а 6,8% не ответили на этот вопрос.

За месяц немного снизился рейтинг Гитанаса Науседы - на 3,3%.

Тройка лидеров в конце апреля выглядела так: Ингрида Шимоните - 26,2% (в марте 24,8%), Науседа - 24,6% (27,9%), Саулюс Сквернялис - 16,6% (14,5%).

На четвертом месте был Витянис Андрюкайтис - 5,5% (4,2%), на пятом - Арвидас Юозайтис (4,8% и 5%).

За Миндаугаса Пуйдокаса в апреле планировали голосовать 1,9% (0,7%), Вальдемара Томашевского - 1,8% (1,9%). Еще 1,5% (2,3%) намеревались голосовать за Наглиса Путейкиса, 1,2% (0,6%) – за Валентинаса Мазурониса.

0,4% (0,2) намеревались голосовать за какого-либо другого кандидата, еще 8,6% (9,2%) не собирались голосовать, а 6,9% (8,4%) не знали, за кого голосовать.



Глава компании Spinter tyrimai социолог Игнас Зокас сказал, что есть два явных лидера – Шимоните и Науседа, поддержка у них практически одинаковая. Однако отрыв Сквернялиса небольшой.

"В ходе этого исследования мы задавали дополнительный вопрос – всего 44% респондентов точно определились с тем, за кого отдадут свой голос. Большая часть оставила решение этого во проса на последние дни или на день выборов. Сегодня еще сложно сказать, кто выйдет во второй тур", – сказал Зокас.

По словам социолога, данные опроса показали, что больше всего тех, кто определился с выбором, среди сторонников Шимоните и Сквернялиса. Он предположил, что рейтинг Науседы немного снизился потому, что отсеялись те, кто до конца не определился.

Что касается социоэкономической характеристики избирателей, то, по словам социолога, видно, что избиратели Шимоните - это жители крупных городов, с высшим образованием, это больше напоминает электорат консерваторов.

"Избиратели Сквернялиса ближе к избирателям "крестьян" – жители небольших городов, люди с небольшими доходами, рабочие", – сказал Зокас.

Электорат Науседы, по словам Зокаса, примерно одинаковый во всех группах.

Напомним, что 2 мая лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис заявил, что если они проиграют на выборах в ЕП и на президентских выборах, то рассмотрят возможность выхода из правящего большинства. Не исключен и сценарий досрочных парламентских выборов.

Политолог Института международных отношений и политических наук Мажвидас Ястрамскис не считает, что такие заявления могут сплотить неопределившихся избирателей.

"Все зависит от того, за кого люди склонны голосовать. Я не думаю, что это должно как-то сказаться на тех, кто решил голосовать за Сквернялиса. Может, у небольшой части людей и возникнет вопрос, что будет после президентских выборов, но я не думаю, что это будет иметь большое значение", – сказал он.

"Сейчас это может сработать в пользу Науседы, поскольку он находится в центре между теми и другими. Тем более, что есть и другие кандидаты – примерно по 5% у Андрюкайтиса и Юозайтиса. Когда кандидатов больше двух, такая тактика может обернуться против него самого", – сказал Ястрамскис.

Ученый заметил, что на президентских выборах в Литве (за исключением выборов 1993 г.) наблюдается тенденция, при которой большую часть голосов получают непартийные кандидаты.

"Консерваторам неплохо удалось как-то отделить Шимоните от партии. Но все же часть избирателей в Литве голосует против консерваторов, вопрос возникает – за кого", – сказал политолог, заметив, что пока не мог бы твердо утверждать, какие два кандидата гарантировано выйдут во второй тур.