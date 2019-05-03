У кого в Литве самая высокая зарплата: миф, что это программисты

Небольшой литовский рынок диктует свои условия: потребность в некоторых специалистах очень невелика, несмотря на высокие зарплаты. В марте 2019 года, по данным "Содры", в среднем в Литве больше всего зарабатывали руководители полетов (4239 евро), пилоты и другие специалисты похожих профессий (4033 евро), руководители финансовых и страховых отделов (4018 евро), судьи (3400 евро).

За год зарплаты увеличились во всех секторах, но быстрее всего у: машинистов (+1351 евро), руководителей финансовых и страховых отделов (+1155 евро), руководителей полетов (+1056 евро), законодателей (+1033 евро) и судей (+1005 евро).

По словам декана Авиационного института им. Антанаса Густайтиса при Вильнюсском техническом университете им. Гедиминаса Юсатаса Нугараса, руководители полетов и пилоты зарабатывают больше других специалистов, поскольку их подготовка и выдача лицензий - это сложный, продолжительный и индивидуальный процесс, во время которого выбирают только самых квалифицированных специалистов, которые могут справится с нагрузкой и ответственностью.

Сейчас в институте учатся около 50 будущих руководителей полетов, 60 пилотов, 70 авиоников (инженеров по авиационному и радиоэлектронному оборудованию). Учебу успешно заканчивают около 80% студентов.

Нугарас не мог сказать, все ли они работают в Литве после окончания вуза, поскольку авиакомпания может летать из Литвы, но при этом она зарегистрирована в другой стране или может работать в Южной Америке, а налоги платить в Литве. На рынке пилотов не хватает, поэтому компании борются за таланты и работников.

В Литве на данный момент по лицензии работают 8 руководителей полетов, однако в Европе спрос на этих специалистов высокий.

Планируют, что занятость руководителей полетов с 2016 по 2026 год увеличится на 3%. "Мы отмечаем рост потребности в квалифицированных специалистах. В сфере авиации специфика такова, что большая часть выпускников еще должна получить специальные лицензии, которые выдают контролирующие ведомства. Это помогает сохранить высокое качество обучения", - сказал Нугарас.

Конкурс при поступлении на специальность пилота большой - 4-5 человек на место.