Погода: настанут по-настоящему холодные дни

В нашем регионе задержится холодная и влажная масса арктического воздуха. Холод пришел не только в Литву, он охватил всю Европу.

В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. На севере во второй половине дня возможен мокрый снег. Будет дуть сильный холодный ветер. Днем будет холодно: на взморье и на северо-западе 8–10 градусов, в других районах - 11–13 градусов.

В столице ожидаются небольшие дожди, будет около 11 градусов тепла.

В субботу через страны Балтии пройдет еще один небольшой циклон.

В субботу ночью ожидается переменная облачность. Местами - на севере и на западе - снова пройдут дожди, местами мокрый снег. Ветер переменного направления, слабый. Температура ночью 1–5 градусов, а местами ниже нуля. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0–5 градусов.

В субботу днем будет облачно с прояснениями. Осадки охватят большую часть территории страны. На юго-востоке осадков будет немного; в Таурагском, Каунасском, Паневежском округах будет идти дождь, а на северо-западе не только дождь, но и мокрый снег. Немного усилится ветер. Будет холодно - температура от 8 градусов тепла на взморье и в Северной Жемайтии до 12-13 на юго-востоке страны.

В воскресенье над нашим регионом образуется небольшая зона высокого давления. Облака рассеются, вероятность дождя снизится. Ночью будет ясно, ветер успокоится, ожидаются заморозки до 0–5 градусов. Наименьшая вероятность заморозков будет на юго-востоке страны, где будет облачно.

В воскресенье днем прояснений будет больше, особых осадков не ожидается. Исключением может быть разве что восточная оконечность страны, если атмосферный фронт приблизится. Будет дуть северный ветер. Станет немного теплее - 10–15 градусов.

В понедельник ночью будет спокойно и холодно, с заморозками в большей части районов, за исключением восточной части страны. Днем облачность увеличится, на востоке пойдут дожди. Ветер будет переменного направления, слабый. Воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.

Во вторник будет без осадков и немного теплее.