Обвиняемый в избиении водителя: если бы я на каждого поднимал руку, она бы у меня болела

Муж владелицы компании Sev transport Ларисы Коломиец Валентин сказал, что водитель из Украины Олександр Олейник лжет, говоря, что был избит. "Он был пьян, там была полиция, она рекомендовала не давать ему ключи от тягача", – сказал он.

На пресс-конференции 30 апреля Олейник вместе с председателем альянса Литовских профсоюзов Аудрюсом Цузанаускасом рассказал, что почти три месяца работал, не получая зарплаты, а затем был избит в Польше и выброшен из транспортного средства.

В эфире передачи "День на DELFI" украинец сказал, что Коломиец сам приехал к нему в Польшу, где он остановился на отдых.

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"В 4 часа утра приехал директор, разбудил меня, устроил скандал, не хотел переписывать накладную на свое имя. Я не согласился отдать ему свою карту, я боялся, что они могут ее испортить или стереть данные, чтобы я не мог ничего сделать.

Потом он стал выбрасывать мои личные вещи, документы, я просил отдать мои вещи, он отказался, потом толкнул меня, я упал на водительское сиденье, ударился ребром об сиденье. Он прижал меня коленом, ударил по голове, я этого не ожидал, я не думал, что такое может случиться, поскольку я уже предупреждал начальника, что уйду с работы, если он со мной не рассчитается", - рассказал водитель.

Коломиец сказал, что на месте происшествия находилась и польская полиция.

"Я приехал, а он в машине пьяный. Ему предложили провериться на трезвость, но он отказался. Его и до этого заставали пьяным, кроме того, за другими неприглядными делами. Это вызвало подозрение", – сказал представитель Sev transport.

Собеседник сказал, что чувствовал запах перегара, но полиция ничего сделать не могла, потому что в тот момент Олейник машиной не управлял.

"Однако полицейские посоветовали мне не давать ему ключи от тягача", – сказал Коломиец.

Он сказал, что Олейник врет и о насилии и о том, что ему не платили за работу.

"Работа водителя большегрузной машины означает полный контроль. Шаг вправо, шаг влево, все видно. У него были нарушения. Раньше он писал массу объяснительных. Например, связанных с нарушением режима работы и отдыха. Это большие штрафы как для него, так и для компании.

Знаете, у меня не тот возраст, чтобы я поднимал руку на водителя. Если бы я так поступал с каждым водителем, то у меня болели бы руки", – сказал Коломиец.

По подсчетам Олейника, компания Sev transport задолжала ему 5000 евро. Однако Коломиец сказал, что деньги водителю платили.

"Он получал деньги. О 5000 евро он может говорить, что хочет, но это ничего не значит. Может, у него сложилось впечатление, что у нас, как в Украине – если дают наличными, значит, это "черные" деньги и никто их нигде не фиксирует, можно говорить, что ничего не получал. За это время он получил около 2000 евро, – сказал представитель фирмы. – Я ему переводил деньги на счет, давал наличными, все зафиксировано в документах".

Коломиец сказал, что пока не рассматривает возможность обращения в суд, чтобы защитить свою репутацию.

"Но в полицию уже обратились, поскольку он украл важные финансовые документы. Наша компания понесла ущерб", – сказал собеседник.

Представитель Sev transport сомневался в том, что после свидетельства Олейника ему будет сложно найти работников.

"Может, будет трудно, а может, наоборот, будет легко. В чем тут дело? Пришел водитель, который рассказал, что его избили? Он должен предъявить документы.

Может быт и так, что его избила польская полиция. Я уехал, а он с ними остался жив и здоров. Он был сыт, с сигаретой в зубах, с телефоном в руках, рядом с полицейским автомобилем. Не так культурно выглядел, как у вас в студии", – сказал Коломиец.

Он не мог уточнить, сколько на данный момент человек работает в Sev transport. По данным "Содры", 29 апреля их было 10.

В марте 2019 года средняя зарплата работников, проработавших полный и неполный месяц составляла 631,59 евро "на бумаге", значит 440 "на руки".

Олейник рассказал, что ему обещали зарплату в размере 1800 евро. Правда, большую часть зарплаты водителей большегрузных машин составляют суточные, с которых налоги в "Содру" не платят.

По данным Центра регистра, единственный акционер Sev transport - Лариса Коломиец. В новейшем финансовом отчете сказано, что в 2017 году у компании было имущество на сумму 123 422 евро.

В 2017 году Sev transport получила доходы от продаж в размере 368 065 евро. Чистая прибыль компании составила 2449 евро.