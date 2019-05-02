Карбаускис: "крестьяне" покинут власть, если проиграют на выборах в ЕП и президента Литвы

Правящие "крестьяне" покинут власть, если проиграют на президентских выборах и выборах в Европарламент, утверждает председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис.

"Если на самом деле у консерваторов будет свой президент, то есть либо И. Шимоните, либо Г. Науседа (по нашему убеждению, это одно и тоже, это оба кандидаты консерваторов), и мы, например, не победим на выборах в Европарламент как партия, возможно, и я предложу ЛСКЗ выйти из правящей коалиции", – сказал BNS в четверг Р. Карбаускис.

Он отмечает, что если на президентских выборах проиграет кандидат партии Саулюс Сквернялис и президентом будет избраны Ингрида Шимоните, либо Гитанас Науседа, консерваторы укрепят влияние на политические процессы и это повысит давление на "аграриев".

"Так зачем играть в эту игру? Зачем полтора года идти против воли народа, если она будет выражена на выборах? Полтора года работать в таких условиях, в которых мы работали сейчас, когда имеется полная конфронтация, создаются препятствия для рабы, принятия решений, когда блокируются реформы – зачем это продолжать?" – рассуждал лидер "крестьян".

В четверг премьер Саулюс Сквернялис публично упомянул, что в зависимости от результатов президентских выборов в сейме может сформироваться новое большинство, а Р. Карбаускис заявил, что консерваторы в данный момент активно уговаривают представителей всех фракций "свергнуть власть".

По его словам, невзирая на инициативы оппозиции, правящее большинство пока способно принимать решения в парламенте, например, на минувшей неделе оппозиции не удалось отклонить отчет о деятельности правительства.

"Если считать голоса, то пытаются причислить и наших нынешних коллег. Насколько мы понимаем, это не удается в реальности. Мы видим голосование по правительственному отчету – очевидно, есть ответ с последнего заседания, на котором правящее большинство было сильным, а оппозиция просто беззубой", – заверил он.

По мнению Р. Карбаускиса, возможные варианты в случае ухода "аграриев" - это правительство консервативного меньшинства или досрочные парламентские выборы.

"Если никто не берет власть, никто не предлагает премьера или кандидатура премьера не пользуется поддержкой, то тогда будут досрочные выборы, может быть и правительство консервативного меньшинства. Если мы решим работать дальше, то никакой проблемы вообще нет", – рассуждал о возможных сценариях Р. Карбаускис.

В данный момент в правящую коалицию входят ЛСКЗ и Литовская социал-демократическая трудовая партия, у них еще есть соглашение о сотрудничестве с фракцией партии "Порядок и справедливость" в сейме. Это 69 голосов из 141 в парламенте. Во время голосований правящие часто получают и поддержку членов фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей. С учетом голосов последних получает 77 мандатов.