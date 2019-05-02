Премьер-министр Литвы о книге Грибаускайте: это недопустимо

Кандидат в президенты Литвы, премьер-министр Саулюс Сквернялис, комментируя книгу президента Дали Грибаускайте, которая вот-вот должна появиться в продаже, сказал, что издавать книги, когда ты занимаешь высокий пост, недопустимо. По словам главы правительства, книги надо писать по завершении срока полномочий.

"Да, когда срок полномочий завершился, это популярно, и сами руководители пишут книги. И я не отказываюсь от такой идеи, неважно, с какого поста я уйду на активный отдых. Есть идеи, документы, и событий было много, но если действующий политик, я не думаю, что это приемлемо", - сказал 2 мая на пресс-конференции Сквернялис.

Он признал, что книгу еще не читал и фильм о президенте не смотрел.

"Связано ли это с выборами, я не хочу комментировать, фильм я не смотрел и книгу еще не читал, поэтому содержание не могу комментировать", - сказал он.

В конце мая в книжных магазинах должна появиться новая книга о президенте Грибаускайте. Книгу "Хватит вздрагивать. Президент Даля Грибаускайте" написала пресс-секретарь президента и старший советник по связям с общественностью Дайва Ульбинайте, которая работает с Грибаускайте уже 10 лет.

В название книги вынесено знаменитое высказывание Грибаускайте: "Хватит вздрагивать". Эта фраза стала философией жизни, фундаментальной ценностью, которая привела к принятию многих политических и человеческих решений, многим вернула уверенность в себе и даже побудило делать невозможное. На обложке книги рукой Грибаускайте написано "Хватит вздрагивать" - это призыв взять на себя смелость и принять ответственность за себя и свою страну.

"Хватит вздрагивать" - таков лозунг режиссера Донатаса Улвидаса, снявшего документальный фильм о Грибаускайте "Государственные тайны". Этот фильм привлек множество кинозрителей.