После дождя в Вильнюсе вспенилась вода в Нерис

2 мая утром по дороге на работу вильнюсцы удивлялись – после долгожданного дождя вода в Нерис (Вилии) вспенилась.

Белую пену на реке заметили у бывшего педагогического университета. Некоторые жители забеспокоились, решили, что это могут быть загрязнения.

Однако повода для беспокойства на самом деле нет, поскольку это – нормальный процесс, который можно наблюдать чаще всего весной или осенью. Белая пена появляется в результате смешения дождевой воды с цветочной пыльцой.

Компания Grind на своей странице в фейсбуке указала, что "через дождевую канализацию пыльца попадает в коллекторы, а оттуда - в Нерис. Сильные потоки воды взбивают пыльцу в густую пену".

Представители компании напоминают, что бояться нечего, это повторяется ежегодно, это нормальный процесс.