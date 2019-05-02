Посольство Китая в Вильнюсе: шаг политиков по Тайваню – грубое вмешательство в дела Китая

Выраженный более чем половиной членов Сейма Литвы призыв пригласить Тайвань на ежегодное мероприятие по здравоохранению Организации Объединённых Наций является грубым вмешательством во внутреннюю политику Китая, заявило посольство этой страны в Вильнюсе.

"Обращение группы членов Сейма, поддерживающих Тайвань, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и грубым нарушением международных норм", – говорится в комментарии, который передало BNS китайское посольство.

"Мы верим, что письмо, подписанное некоторыми членами Сейма, не отражает официальной позиции правительства и Сейма Литвы по дружественному сотрудничеству с Китаем", – говорится в письме дипломатического представительства Китая.

В комментарии посольства также говорится, что обращение депутатов противоречит обязательству правительства Литвы не устанавливать никаких официальных связей с Тайванем, и "наносит ущерб международному имиджу Литвы".

"Надеемся, что члены Сейма (...) уважают право и международные нормы, демонтируют уважение суверенитету и территориальной целостности Китая, как и Китай, всегда демонстрирует уважение к суверенитету и территориальной целостности Литвы", – говорится в письме.

Письмо в поддержку Тайваня на имя Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подписали 80 членов Сейма от всех фракций, включая министра здравоохранения Аурелиюса Веригу.

Они призывают разрешить Тайваню принять участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в мае.

Статус Тайваня является одним из самых чувствительных вопросов для Китая. Китайские власти не воздерживаются от угроз захвата контроля над территорией и пытаются помешать Тайваню участвовать в работе международных организаций.

Литва, как и многие другие страны мира, не признаёт независимость Тайваня и придерживается политики "единого Китая".

Члены Сейма Литвы в обращении подчеркнули, что Тайвань находится в стратегически важном узле в регионе Индийского и Тихого океанов, и потому потребность в профилактике заболеваний здесь чрезвычайно высока, поскольку люди и товары постоянно прибывают в Тайвань и из него.

Письмо было инициировано депутатами Мантасом Адоменасом и Гинтарасом Степонавичюсом.