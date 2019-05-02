Литовские перевозчики подумывают о переводе бизнеса в Польшу

Литовские перевозчики опасаются ограничений со стороны Евросоюза и по-прежнему грозят перевести бизнес в другие страны, на первом месте - Польша. По словам генсека Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linavа Мечиславаса Атрошкявичюса, перевозчики думают, как обезопасить свой бизнес, на случай, если в ЕС вступит в силу новый Пакет мобильности.

"Перевозчики должны думать, как обезопасить свой бизнес (...). Люди и политики говорят, что никуда они (перевозчики – BNS) отсюда не денутся, как было, так и будет, но информация меняется, мы видим, что пусть это не массово, но одна, другая, третья компания переезжает", – сказал BNS Атрошкявичюса.

"Если этот процесс наберет обороты, остановить его будет сложно", – сказал он.

Представители Linava недавно побывали в Польше, где собирали информацию о возможности перевода бизнеса в эту страну.

По словам Атрошкявичюса, Польша привлекает перевозчиков тем, что она находится ближе к Западной Европе, особенно к Франции и Германии, поэтому после того как вступит в силу новый Пакет мобильности, тягачи должны будут возвращаться в страну, где зарегистрированы, каждые 4 недели, а Польша находится ближе, чем Литва.

"Если компанию зарегистрируют в Сувалках, не надо туда ехать, достаточно просто вернуться в Польшу. Пересекаешь границу у Франкфурта-на-Одере, въезжаешь в Польшу, отдыхаешь, заливаешь горючее и снова можно возвращаться в Германию, поскольку она является основным рынком", – сказал генсек.

По его словам, перевозчики могут перебираться не только в Польшу, но и в Германию, во Францию, в другие страны.

"Для нас удобны также Франция, Германия. Если смотреть сквозь призму Пакета мобильности, нам удобнее быть ближе к центру, в котором предоставляем услуги, а мы обслуживаем крупнейшие экономики – Францию, Германию, Нидерланды. Может, в будущем переберутся и в страны Бенилюкса. Каждый будет смотреть, что для него ближе", – сказал Атрошкявичюс.

По словам главы компании Savesta consulting Витаутаса Турекаса, зарегистрировать компанию в Польше можно в течение 1,5-3 месяцев.

Он сказал, что Savesta consulting в прошлом году помогла обосноваться в Польше 14 компаниям, у которых 184 тягачей. За 4 месяца этого года уже обосновались 7 компаний с 92 тягачами, прогнозируют, что к концу года число компаний увеличится до 30 (около 300 тягачей).

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас серьезно оценивает возможность массового ухода перевозчиков в Польшу. Он указал, что этому способствует более удобное географическое положение Польши по отношению к Германии.

"Из-за Пакета мобильности появляется такой риск, бизнес может переместиться дальше на Запад, даже по техническим причинам. Например, если надо будет возвращать тягач в страну регистрации, то, конечно, каждый дополнительный километр будет уменьшать привлекательность и прибыльность", – сказал BNS Дубниковас.

"Такой риск действительно есть, можем потерять часть бизнеса", – сказал он.

"Тут много математики и мало место для эмоций. Мы говорим о реальных расходах, которые довольно просто оценить. Конечно, бизнес хочет получить более удобные условия, но тут многое обуславливают цифры. В данном случае правительство и принимающие решение люди должны проявить понимание к проблеме, ведь этот бизнес - важная часть экономики", – сказал Дуниковас.

По его словам, Польша благоприятнее и тем, что там больше вероятность получить грузы.

"Один момент - необходимость возвращения тягача, это стоит денег, другой - вопрос груза. Возвращать в Литву пустую фуру - дорого, в Польше вероятность заполнения выше, ведь там рынок в 10 раз больше", – заметил аналитик.