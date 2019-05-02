Весеннее цветение остановит арктический холод

Время солнечной и сухой погоды закончилось. В глубь Европы проникает мощный массив холодного и сырого воздуха, который несет неприятные перемены.

В четверг днем в Литве будет облачно и ветрено. Во многих местах время от времени будут идти дожди. Самые сильные дожди пройдут на севере. Меньше всего осадков ожидается на юго-востоке. Во всей стране будет дуть сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Днем на юге будет 13 градусов, на большей части территории страны 10-12, а в Жемайтии не выше 8-9 градусов.

В Вильнюсе прогнозируют небольшой дождь, время от времени ненадолго из-за облаков может выглядывать солнце. С полудня поднимется сильный ветер. Днем будет всего 10-12 градусов тепла.

В пятницу также прогнозируют кратковременные холодные дожди. Однако уже ожидается больше прояснений. Ночью будет дуть сильный западный ветер, днем он успокоится. Ночью будет 1-6 градусов тепла, на северо-западе утром местами заморозки, днем будет 9-13 градусов тепла.

В выходные над Литвой по-прежнему будет циркулировать холодный арктический воздух. По ночам, когда небо будет ясным, местами возможны заморозки, днем прогнозируют кратковременные дожди.