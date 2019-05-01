В Вильнюсе отмечают 15-летие со дня вступления Литвы в Евросоюз

1 мая в Вильнюсе, на площади С.Даукантаса состоялась торжественная церемония по случаю 15-летия членства Литвы в Евросоюзе.

"Этот важный день открыл новые горизонты как перед государством, так и перед каждым человеком. ЕС стал для нас общим домом, который предоставил нам безопасность и демократию, справедливость и веру в свои силы", – сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.

В полдень на площади С.Даукантаса были подняты флаги Литвы и ЕС, собравшихся приветствовали президент страны, спикер парламента Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

После официальной церемонии на площади состоялся праздничный концерт.

Далее празднование продолжается на Лукишкской площади, где показывают кино под открытым небом, проводят нетрадиционные развлечения и мероприятия как для взрослых так и для детей. Различные мероприятия будут длиться до 20 ч.

Литва стала членом Евросоюза в 2004 году. Всего в состав ЕС входят 28 стран. Литва не первый год лидирует в числе стран, жители которых доверяют ЕС. В Литве ЕС доверяют 2/3 граждан.