Около 11 ч. полиция получила сообщение из компании Worldline Lietuva. Сообщалось, что в ТЦ Akropolis в банкоматы разных банков вставляют фальшивые банковские карты, пытаясь снять деньги.
На место происшествия выехали многочисленные наряды полиции и задержали двоих мужчин.
По словам очевидцев, это иностранцы, один из них до приезда полиции ходил по ТЦ в парике.
Полиция пока инцидент не комментирует, поскольку работает на месте происшествия.
Жители информировали DELFI, что полицейские все еще ходит по торговому центру.