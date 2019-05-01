В Вильнюсе состоялось традиционное шествие по случаю Первомая

В День солидарности трудящихся в Вильнюсе состоялось традиционное шествие профсоюзов. Участники шествия требуют достойных зарплат, бесплатных и качественных услуг здравоохранения, обучения, одинаковой оценки результатов труда.

Профсоюзы, кроме того, требуют равных условий для гастарбайтеров из других стран, которые приезжают в Литву, а не для бизнеса, равных прав для недееспособных людей, права на справедливость, снижения социального разобщения, особенно нищеты среди детей.

1 мая участники шествия заявили, что права работников – их жизнь, не могут стать жертвой во имя прибыли.

Шествие прошло от здания парламента до площади Винцаса Кудирки, в полдень на площади начался митинг-концерт.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что представители работников хотят, чтобы правительство высунуло головы из окон и услышало глас народа.

Одно из требований профсоюзов - достойная зарплата. По словам Ругинене, минимум в размере 555 евро "на бумаге" - это слишком мало.

"Этого хватает только на удовлетворение жизненно важных потребностей. Тут нельзя говорить о достойных условиях жизни. Мы и говорим, что это не та зарплата, которая должна быть в Литве, если сравнивать со всем Евросоюзом", – сказала председатель конфедерации.

По ее словам, сегодня многие жители довольствуются именно такой зарплатой.

Она заметила, что условия улучшаются, но не достаточно быстро – цены растут быстрее.

"Это констатировала и Еврокомиссия, нищета и социальное неравенство у нас растут, наверное сегодня мы прилагаем недостаточно усилий", – сказала Ругинене.