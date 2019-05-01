Сквернялис рассказал, кого предложил бы в премьеры - три кандидатуры

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис объявил во вторник, что если он победит на президентских выборах, то на пост главы кабинета министров предложит мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, нынешнего министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса или министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса.

С.Сквернялис подчеркнул, что односторонне предлагать нового премьер-министра он не мог бы, но эти кандидатуры представил бы на обсуждение правящему большинству.