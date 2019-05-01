Погода: перемены наступят с завтрашнего дня

В среду в Литве еще будет достаточно тепло.

Будет дуть слабый ветер восточных направлений. Ночью 2–7, местами заморозки до 3 градусов ниже нуля.

Днем увеличится облачность. Меньше облаков будет на северо-западе. Осадков не ожидается. Будет дуть ветер переменного направления. Несмотря на более высокую облачность, на взморье будет 15, в Утене 16, в Тельшяй, Шяуляй, Паневежисе и Вильнюсе - 17, в центральной и южной Литве 18, а на юго-западе местами до 20 градусов тепла.

В четверг ночью к Литве приблизится зона низкого давления. Местами, в основном на севере страны, пройдут небольшие дожди. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер. Уже утром его порывы будут достигать 15–17 м/с. Ночь будет немного теплее, от 3 до 8 градусов.

В четверг днем дождевые облака охватят большую часть территории страны. Порывы юго-западного, западного ветра составят 15–20 м/с. Температура будет подниматься неохотно, днем будет всего 9–14 градусов тепла.