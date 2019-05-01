История водителя из Украины в Литве: 87 дней без отдыха и зарплаты

Условия работы литовских водителей большегрузных машин – очень тяжелые, однако об этом известно еще немногим. Работа без выходных, низкие зарплаты, – это лишь несколько проблем, о которых часто упоминают водители.

Водитель из Украины Олександр Олейник рассказал свою реальную историю - он работал в Литве 87 дней без выходных.

Мужчина уверяет, что за три месяца ему должны были заплатить немногим больше 5000 евро, однако этих денег он не получил. Вместо этого работодатель избил его на рабочем месте.

"Такая получилась ситуация. Я приехал в 4 часа утра, в 9 ч. получил сообщение, это было тогда, когда я уже спал и не видел, что должна приехать замена, забрать машину, поменять водителя. В 4 ч. приехал начальник, разбудил, устроил скандал, не хотел подписывать накладную от своего имени. Я не согласился дать свою карту, боялся, что они могут испортить ее или стереть данные, чтобы я не мог ничего сделать.

Потом он стал выбрасывать мои личные вещи, документы, я просил отдать мои вещи, он отказался, потом толкнул меня, я упал на водительское сиденье, ударился ребром об сиденье. Он прижал меня коленом, ударил по голове, я этого не ожидал, я не думал, что такое может случиться, поскольку я уже предупреждал начальника, что уйду с работы, если он со мной не рассчитается. Потому что я отработал два месяца, а мне за эти два месяца никакие деньги не заплатили. Я тогда написал заявление, он требовал, чтобы я еще две недели поработал. Эти две недели растянулись на месяц", – сказал DELFI водитель.

Он также рассказал, что поехать в Литву его побудил одноклассник, который сказал, что в Литве платят хорошую зарплату, поэтому можно неплохо заработать. К сожалению на деле все оказалось иначе.

"Этот человек, мой начальник, Валентин Коломеев. Договор официально вступил в силу 10 января 2018 года. Тогда я начал работать. Агенство в Украине нашло мне эту фирму, сделали визу и я сразу поехал в Каунас работать, две недели длилось обучение", – рассказал водитель.

Олейник сказал, что перед этим он работал в Польше.

Он уверяет, что ему обещали хорошую зарплату – около 1800 евро в месяц.

"О фирме я читал в интернете, читал, что бывают какие-то нарушения, но мне надо было обеспечивать семью, мне нужна была работа. И во-вторых, без опыта в другое место меня не взяли бы. Мне обещали одно, в итоге получилось совсем другое. Меня не сменяли, запросы игнорировали. Только указали, что это связано с форс-мажором. В апреле я получил смс-сообщение, это было как предупреждение, что если я уйду с работы, должен писать заявление об увольнении по собственному желанию. Поскольку у меня были контакты в профсоюзе, я консультировался, рассказал свою ситуацию, мне сказали, что если я напишу заявление об увольнении по собственному желанию, то я не получу заработанные деньги. Я написал заявление об увольнении по 56 ст. в связи с тем, что мне не платят зарплату и отправил его по вайберу в электронном виде. 2 апреля позвонил директор стал кричать на меня, сказал, что если я хочу, чтобы мы расстались по-хорошему, я должен отработать еще две недели, тогда могу идти своей дорогой, я проработал еще 4 недели. Всего я проработал почти три месяца, вчера я достал карту. Месячная зарплата должна была быть 1800 евро, значит всего немногим больше 5000 евро. Официально я все еще там работаю. Только вчера я получил их новый адрес (они сменили адрес), я обратился за помощью в профсоюз, чтобы написать жалобу", – сказал DELFI Олейник.

Глава Литовского профсоюза перевозчиков Аудрюс Цузанаускас сказал, что подобные случаи нередки, но впервые случилось такое, что водитель был избит прямо на рабочем месте.

"Эта история отличается, вероятно, лишь тем, что впервые обратился водитель, который был избит на рабочем месте. Это не первый случай, когда работодатели выкидывают работников в прямом смысле этого слова. Я знаю, что в начале мая к нам приедет еще один гражданин, только не знаю, белорус или украинец, которого работодатель выбросил на границе с Бельгией и еще обманул, сказав, что скоро вернется за ним. Такие ситуации, когда нарушают обещания, на самом деле встречаются часто. Такова реальность", – сказал Цузанаускас.