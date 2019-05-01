Большинство жителей Литвы не хотело бы жить рядом с ромами, гомосексуалистами, бывшими заключенными

Две трети жителей Литвы все еще не хотят, чтобы их соседями были ромы (цыгане), почти половина не хотели бы иметь в качестве соседей людей с психическими расстройствами, такое же количество не хотело бы жить рядом с вернувшимися из мест заключения, свидетельствуют результаты проведенного опроса.

Представленный во вторник в Вильнюсе опрос компании Baltijos tyrimai показал, что среди нежелательных соседей есть также лица нетрадиционной сексуальной ориентации, мусульмане, чеченцы – их по соседству не хотели бы видеть треть респондентов.

Опрос был проведен по заказу Центра социальных исследований Литовского института этнических исследований при сотрудничестве с неправительственными организациями – Ivairoves Chartija и Diversity Development group.

Ромы остаются этнической группой, получающей наиболее негативные оценки: с ними по соседству не хотели бы жить 63% опрошенных, работать вместе – 39%, арендовать жилье – 65% респондентов. Данные исследования показали, что за 14 лет позиция жителей Литвы в отношении цыган изменилась в наименьшей степени (с 77% в 2005 году до 63% в 2019 году).

Негативно оценивают и беженцев (27%), а также представителей других религиозных и этнических групп: буддистов, индуистов (21%), сирийцев, иракцев (по 18%), чернокожих (15%).

Сотрудница Института этнических исследований Вита Конставайне утверждает, что в формировании негативного отношения к цыганам сыграло и то, как эта этническая группа освещается в СМИ, как о ней говорят политики.

В качестве основной причины нетерпимости к мусульманам она указала международные события, теракты. Кривая нетерпимости подскочила после терактов 2015 года.

"Если говорить о проживающих в Литве мусульманах, например, татарах, то установки достаточно положительные", – подчеркнула она.

Она также сказала, что за десятилетние более чем на одну пятую снизилась нетерпимость к гомосексуалистам, это свидетельствует о том, что эта группа становится "нормальным участником публичного дискурса".