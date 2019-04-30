В Куршском заливе фиксируют аномальное явление: такого не видели уже много лет

Жители Ниды уже давно не видели, чтобы залив настолько обмелел, как в этом году. Это беспокоит не только местных жителей, но и специалистов. Предполагают, что по мере потепления, ситуация будет ухудшаться все больше.

Представители Нидского муниципалитета сказали журналистам lzinios.lt, что это может привести к гибели рыбы.

"Еще не доводилось видеть, чтобы наш залив так обмельчал, эта ситуация нас очень беспокоит. Приближается туристический сезон, жители Неринги готовятся принимать отдыхающих, поэтому если начнет гибнуть рыба, появится смрад, будет плохо.

"Люди приедут, развернутся и уедут", – сказал lzinios.lt эколог муниципалитета Викторас Колокшанскис.

Подобное явления фиксировалось и в прошлом году. В начале лета залив обмелел и на побережье лежала дохлая рыба, стояла невыносимая вонь. Однако настолько уровень воды в заливе в прошлом году не упал. В прошлом году муниципальные службы собрали 8 тонн дохлой рыбы.

Специалист Литовской гидрометеорологической службы Юозас Шимкус сказал, что в последний раз уровень воды в заливе настолько снижался в 1971 году. Тогда уровень воды у мыса Венте составлял 45 см, сейчас – 34 см. У Ниды уровень воды в заливе был на 32 см ниже нормы, в этом – на 30 см. По словам специалиста, снижение уровня воды – это последствие засухи.

"Надо признать, что такой низкий уровень воды в заливе, как в этом году, - это аномалия", – сказал lzinios.lt Шимкус.