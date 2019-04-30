Правительство поддержало участие Литвы в создании двустороннего фонда со Швецией

Во вторник правительство согласилось, чтобы Литва вместе со Швецией создала фонд для людей из обеих стран, чтобы они могли узнать больше о культуре и обществе друг друга.

"Это такой подарок по случаю столетия Литвы", - сказал на заседании правительства министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Швеция выделит первоначальный взнос в размере 1 млн евро в капитал фонда, а в 2020-м Литва рассмотрит вопрос о выделении 200 тыс евро.

По инициативе Швеции создаются аналогичные фонды, приуроченные к столетию Эстонии и независимости Латвии.

Правительство Литвы отмечает, что цель двустороннего фонда состоит в том, чтобы "побудить народы Швеции и Литвы глубже познакомиться с культурой и обществом друг друга, наладить более тесное двустороннее сотрудничество в деле поощрения социальных, экономических, инновационных и деловых отношений между людьми, особенно молодёжи".

Деятельность Фонда также будет направлена на распространение литовского языка и культуры в Швеции и распространение шведского языка и культуры в Литве.

Деятельность Фонда будет регулироваться шведским законодательством. Его капитал будет инвестирован, а проекты и программы будут финансироваться за счёт возврата инвестиций. Это будет делаться с 2020 г.

В правление войдут по четыре представителя от Швеции и Литвы.

Швеция высказала пожелание, чтобы при назначении представителей в правление Фонда предпочтение было отдано не представителям государственных учреждений, а лицам, которых общественность ценит за их профессиональную деятельность и которые явно заинтересованы в укреплении и расширении отношений между сторонами, говорится в заявлении правительства.

Представителями Литвы в правлении предлагается назначить представителя Банка Литвы Марюса Юргилу, исполнительного директора Нидской художественной колонии Вильнюсской академии искусств Расу Антанавичюте, Паулюса Серапинаса, координатора по международным делам Совета молодёжных организаций Литвы, а также Эрику Саусверде, директора Института балтийских языков и культуры Вильнюсского университета.