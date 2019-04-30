Налоговая инспекция: в чековой лотерее жители зарегистрировали больше 3 млн. чеков

Количество зарегистрированных в чековой лотерее чеков превысило 3 млн.: около 52% - чеки за товары, остальные - за услуги, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

На данный момент объявлены 1540 победителей недельных призов и 16 победителей месячных призов (5000 евро).

"Мы замечаем, что в течение долгого времени жители активно регистрировали чеки за услуги - например, из кафе, SPA или за билеты междугороднего транспорта. После того как в феврале этого года обновили правила Чековой лотереи, расширили список торговых мест, стали регистрировать еще больше чеков - в результате победители - это люди, которые покупали разные товары. Например, на прошлой неделе 70% победителей лотереи регистрировали чеки за товары", - сказал глава проекта Роландас Пунцявичюс.

В общей сложности победителям лотереи раздали 250 000 евро. По словам Пунцявичюса, если житель потерял чек или не забрал его вовремя, то выигрыш возвращается в призовой фонд.

"Напомним, что победителей лично информируют о выигрыше с помощью смс-сообщений, которые присылают на зарегистрированный номер", - сказал Пунцявичюс.

Напомним, что 18 февраля стали действовать новые правила Чековой лотереи, а призовой фонд увеличили до 300 000 евро. Увеличилось число людей, которые могут выиграть недельный приз.